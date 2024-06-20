İspanya - İtalya maçı CANLI YAYIN
İspanya - İtalya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında İspanya ile İtalya karşılaşıyor. Mücadeleden galip gelecek takım, gruptan çıkmayı garantileyecek. İspanya - İtalya maçına dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Arena AufSchalke
HAKEM: Slavko Vincic
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Yamal, Nico Williams, Morata.
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Barella, Jorginho, Frattesi, Pellegrini, Chiesa, Scamacca.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçındaki dev maçta İspanya ile İtalya karşı karşıya geliyor.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
14 Haziran'da başlayan Euro 2024'e iki takım da üç puanla başlangıç yaparken İtalya Arnavutluk'u 2-1, İspanya ise Hırvatistan 3-0 mağlup etti.
İki takım tarihinde 39 kez karşı karşıya gelirken İspanyollar, geride kalan maçlarda 14 galibiyet aldı, İtalya ise 11 kez kazandı. Taraflar 14 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılırken söz konusu maçlarda İspanya 45 gol atarken İtalya ise 46 gol ile yanıt verdi.
İSPANYA SON 5 MAÇINDA KAYBETMEDİ
İspanya, İtalya'ya karşı oynadığı son 5 karşılaşmada rakibine boyun eğmezken 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
İtalyanlar son galibiyetini 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2-0 aldı.
Dani Carvajal, Pedri, Lamine Yamal, Oyarzabal, Ferran Torres gibi yıldızlara sahip olan İspanya, turnuvada ilk karşılaşmasında grubun zorlu takımlarından Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla geçti.
İtalyanlar ise Avrupa Futbol Şampiyonası'na Arnavutluk galibiyetiyle başladı.