İspanya - İtalya maçı CANLI YAYIN

STAT: Arena AufSchalke

HAKEM: Slavko Vincic

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Yamal, Nico Williams, Morata.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Barella, Jorginho, Frattesi, Pellegrini, Chiesa, Scamacca.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçındaki dev maçta İspanya ile İtalya karşı karşıya geliyor.

14 Haziran'da başlayan Euro 2024'e iki takım da üç puanla başlangıç yaparken İtalya Arnavutluk'u 2-1, İspanya ise Hırvatistan 3-0 mağlup etti.

İki takım tarihinde 39 kez karşı karşıya gelirken İspanyollar, geride kalan maçlarda 14 galibiyet aldı, İtalya ise 11 kez kazandı. Taraflar 14 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılırken söz konusu maçlarda İspanya 45 gol atarken İtalya ise 46 gol ile yanıt verdi. REKLAM İSPANYA SON 5 MAÇINDA KAYBETMEDİ İspanya, İtalya'ya karşı oynadığı son 5 karşılaşmada rakibine boyun eğmezken 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. İtalyanlar son galibiyetini 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2-0 aldı.