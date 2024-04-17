İspanya Kraliçesi Letizia ile Hollanda Kraliçesi Maxima bir araya geldi

51 yaşındaki Kraliçe Letizia, Hollanda'ya yaptığı resmi ziyaretin ilk gününde 52 yaşındaki Kraliçe Maxima'yı ağırladı. İspanya Kralı Felipe ile Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın da dâhil olduğu buluşma, iki kraliyet ailesi arasındaki dostluğu güçlendirme amacıyla gerçekleştirildi.