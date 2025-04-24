İspanya La Liga'da 32. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İspanya La Liga'nın 32. haftasının final maçında Girona-R. Betis takımları karşı karşıya geldi.

R. Betis, deplasmanda Girona'yı 3-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Real Madrid, kendi sahasındaki maçta rakibi Ath. Bilbao'nu 1-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 69'a yükseltti. Konuk ekip Ath. Bilbao ise 57 puanda kaldı.

Sevilla, kendi sahasında oynanan zorlu karşılaşmada rakibi Alaves ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ve mücadele sonunda Sevilla puanını 1 puan artırarak 37'ye ulaştı.

Barcelona evindeki karşılaşmada, rakibi Celta Vigo kulübünü 4-3 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 73'e yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Celta Vigo ise 43 puanda kaldı.

Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Atl. Madrid, rakibi Las Palmas'a karşı 1-0 mağlup olarak puan kaybetti. Atl. Madrid'in bu puan kaybı ile ev sahibi Las Palmas puanını 32'ye yükseltirken Atl. Madrid 63 puanda kaldı.

Espanyol, zorlu mücadelede rakibi Getafe'yi 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

R. Vallecano ile Valencia 'in karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

Mallorca ile Leganes'in karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

Zorlu deplasmanda Osasuna ev sahibi rakibi Valladolid'i 3-2 mağlup etti.

Zorlu mücadelede ev sahibi Villarreal, rakibi R. Sociedad'ı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.