İspanya La Liga'da 32. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İspanya La Liga'da 32. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 32. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Barcelona, Real Madrid ve Atl. Madrid haftayı galibiyetle noktaladı. Sevilla ise haftayı puan kaybederek tamamladı. İspanya La Liga'da 32. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.
İspanya La Liga'nın 32. haftasının final maçında Girona-R. Betis takımları karşı karşıya geldi.
R. Betis, deplasmanda Girona'yı 3-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Real Madrid, kendi sahasındaki maçta rakibi Ath. Bilbao'nu 1-0 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 69'a yükseltti. Konuk ekip Ath. Bilbao ise 57 puanda kaldı.
Sevilla, kendi sahasında oynanan zorlu karşılaşmada rakibi Alaves ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ve mücadele sonunda Sevilla puanını 1 puan artırarak 37'ye ulaştı.
Barcelona evindeki karşılaşmada, rakibi Celta Vigo kulübünü 4-3 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 73'e yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Celta Vigo ise 43 puanda kaldı.
Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Atl. Madrid, rakibi Las Palmas'a karşı 1-0 mağlup olarak puan kaybetti. Atl. Madrid'in bu puan kaybı ile ev sahibi Las Palmas puanını 32'ye yükseltirken Atl. Madrid 63 puanda kaldı.
Espanyol, zorlu mücadelede rakibi Getafe'yi 1-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
R. Vallecano ile Valencia 'in karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.
Mallorca ile Leganes'in karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.
Zorlu deplasmanda Osasuna ev sahibi rakibi Valladolid'i 3-2 mağlup etti.
Zorlu mücadelede ev sahibi Villarreal, rakibi R. Sociedad'ı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.