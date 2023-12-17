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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya Ligi'nde Barcelona, puan kaybetmeye devam ediyor - Futbol Haberleri

        Barcelona, La Liga'da puan kaybetmeye devam ediyor

        İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında, Barcelona, deplasmanda Valencia ile 1-1 berabere kalarak, puan kaybını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 11:39 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:39
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        Barcelona'da kan kaybı devam ediyor
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        Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi La Liga'nın 17. hafasında deplasmanda karşılaştığı Valencia ile 1-1 berabere kalarak puan kaybını sürdürdü.

        İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten karşılaşmada, Barcelona 55. dakikada Joao Felix ile öne geçse de ev sahibi takım 70. dakikada Hugo Guillamon ile beraberliği yakaladı.

        Ligde geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı maçta Girona'ya 4-2 yenilen Barcelona, Valencia deplasmanındaki aldığı beraberlikle 35 puanla 3. sırada kaldı.

        La Liga'da birer maç eksiği olan Girona 41 puanla lider, Real Madrid ise 39 puanla ikinci sırada bulunuyor.

        Diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Belçika'nın Antwerp takımına da yenilen Barcelona, son 3 maçtır kazanamıyor.

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