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        Haberler Spor Transfer İspanyollar duyurdu: Galatasaray'dan Lunin hamlesi! - Futbol Haberleri

        İspanyollar duyurdu: Galatasaray'dan Lunin hamlesi!

        Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyan Ukraynalı kaleci Andriy Lunin için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınından Marca, Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in Galatasray'a en yakın takım olduğunu yazdı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:05
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        Real Madrid’deki geleceği belirsizliğini koruyan Ukraynalı kaleci Andriy Lunin için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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        Marca'da yer alan habere göre; Galatasaray, Ukraynalı genç eldiveni kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

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        Ukraynalı kaleci Thibaut Courtois'nın arkasında yedek kaldığı için, daha fazla süre alabileceği takımların tekliflerine sıcak bakıyor.

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        Haberde sarı-kırmızılı takımın Lunin'i transfer etmek istediği ve en şanslı takım olduğu aktarıldı.

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        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isterken kalede rekabeti artırmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk’un da Lunin’i kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

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        Lunin bu sezon 14 maçta forma şansı bulurken LaLiga'da oynanan Osasuna maçında Vinicius Jr'a da asist yapmıştı.

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        Ukraynalı kalecisinin Real Madrid'le 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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