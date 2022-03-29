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2022 ISPARTA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1 02.04.2022 Cumartesi 05:13 06:35 13:07 16:40 19:28 20:45 2 03.04.2022 Pazar 05:11 06:34 13:06 16:40 19:29 20:46 3 04.04.2022 Pazartesi 05:09 06:32 13:06 16:41 19:30 20:47 4 05.04.2022 Salı 05:07 06:31 13:06 16:41 19:31 20:48 5 06.04.2022 Çarşamba 05:06 06:29 13:05 16:41 19:31 20:50 6 07.04.2022 Perşembe 05:04 06:28 13:05 16:41 19:32 20:51 7 08.04.2022 Cuma 05:02 06:26 13:05 16:42 19:33 20:52 8 09.04.2022 Cumartesi 05:01 06:25 13:05 16:42 19:34 20:53 9 10.04.2022 Pazar 04:59 06:23 13:04 16:42 19:35 20:54 10 11.04.2022 Pazartesi 04:57 06:22 13:04 16:42 19:36 20:55 11 12.04.2022 Salı 04:55 06:21 13:04 16:43 19:37 20:56 12 13.04.2022 Çarşamba 04:54 06:19 13:03 16:43 19:38 20:58 13 14.04.2022 Perşembe 04:52 06:18 13:03 16:43 19:39 20:59 14 15.04.2022 Cuma 04:50 06:16 13:03 16:43 19:40 21:00 15 16.04.2022 Cumartesi 04:49 06:15 13:03 16:44 19:41 21:01 16 17.04.2022 Pazar 04:47 06:13 13:02 16:44 19:42 21:02 17 18.04.2022 Pazartesi 04:45 06:12 13:02 16:44 19:42 21:04 18 19.04.2022 Salı 04:44 06:11 13:02 16:44 19:43 21:05 19 20.04.2022 Çarşamba 04:42 06:09 13:02 16:44 19:44 21:06 20 21.04.2022 Perşembe 04:40 06:08 13:02 16:45 19:45 21:07 21 22.04.2022 Cuma 04:39 06:07 13:01 16:45 19:46 21:08 22 23.04.2022 Cumartesi 04:37 06:05 13:01 16:45 19:47 21:10 23 24.04.2022 Pazar 04:35 06:04 13:01 16:45 19:48 21:11 24 25.04.2022 Pazartesi 04:34 06:03 13:01 16:45 19:49 21:12 25 26.04.2022 Salı 04:32 06:02 13:01 16:46 19:50 21:13 26 27.04.2022 Çarşamba 04:30 06:00 13:01 16:46 19:51 21:15
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:29 05:59 13:00 16:46 19:52 21:16 28 29.04.2022 Cuma 04:27 05:58 13:00 16:46 19:53 21:17 29 30.04.2022 Cumartesi 04:26 05:57 13:00 16:46 19:54 21:18 30 01.05.2022 Pazar 04:24 05:56 13:00 16:46 19:54 21:20
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:32
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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