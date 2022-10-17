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Haberler İş-Yaşam İsra Holding'in AVM projeleri görücüye çıktı
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'V Mall İstanbul dijital çözümler sunacak'

ECE Türkiye Uluslararası Perakende Kiralama Günü’nde İsra Holding projeleri V Mall İstanbul ile V Metroway AVM tanıtıldı. İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı,'' V Mall İstanbul projemizde yeni nesil AVM konsepti doğrultusunda, gerek projenin iç ve dış mimarisinde gerekse fonksiyonel özellikler olarak ziyaretçilerimize son teknolojilerin kullanıldığı dijital çözümler sunacağız” dedi

İsra Holding'in AVM projeleri görücüye çıktı
HABERTURK.COM

İsra Holding’e ait V Mall İstanbul ve V Metroway AVM projeleri ECE Türkiye Uluslararası Kiralama Gününde görücüye çıktı.

DİJİTAL ÇÖZÜMLER SUNACAK

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, “İsra Holding olarak projelerimizde öz sermaye ve çoklu ortaklık yapısına dayanan bir finansman modeli ile hareket ediyoruz. V Mall İstanbul projemizde şu an 14 farklı ülkeden yatırımcımız bulunuyor. Ortaklarımız, yatırım yaptığımız V Mall İstanbul projesinden pay satın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyorlar” dedi.

Her iki projenin de gelişen ve yoğun nüfusa sahip Başakşehir’in merkezinde olmasının önemli bir avantaj sağlayacağını belirten Tavlı, “Bununla birlikte V Mall İstanbul projemiz yeni nesil AVM konsepti doğrultusunda, gerek projenin iç ve dış mimarisinde gerekse fonksiyonel özellikler olarak ziyaretçilerimize son teknolojilerin kullanıldığı dijital çözümler sunacağız. Bu da V Mall İstanbul’u diğer AVM’lerden ayrıştıracak en önemli özellik olacak” diye konuştu.

‘V METROWAY 2023‘ÜN 2. ÇEYREĞİNDE, V MALL İSTANBUL 2024 YILI ORTASINDA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK’

Emlak Konut GYO’dan alınan arsa üzerinde yükselen V Mall İstanbul projesinin inşasının hızla sürdüğüne vurgu yapan Tavlı, ayrıca AVM’de 160’ın üzerinde ulusal ve uluslararası marka olacağını söyledi.

Açıklamasında, bir diğer proje olan V Metroway AVM’ye de değindi. Daha önce Kayaşehir Palladium AVM olarak bilinen ve ilk defa toplantıda V Metroway adıyla tanıtılan proje, mayıs ayında satın alındı. V Metroway AVM 80 mağazadan oluşuyor.

Tavlı, “V Metroway AVM’nin kaba inşaatı tamamlandı. Cephe işleri devam ediyor. V Metroway AVM de 2023’ün 2. çeyreğinde ziyaretçilerimizi ağırlamayı planlıyoruz. V Mall İstanbul projemizde ise bu tarih 2024 yılı ortasında olacak şekilde planlıyor ve çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Bu iki alışveriş merkezimiz, Türkiye’nin en hızlı gelişen ilçelerinden olan Başakşehir’de birlikte oluşturacakları sinerji ile bölgede hakim bir organize perakende arzı sunacaklar. ECE Türkiye’nin uzmanlığı ve bu konuda bize verdiği danışmanlıkla bu süreci başarılı şekilde yöneteceğimize inanıyoruz” dedi.

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