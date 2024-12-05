İsrail heyeti esir takası teklifi için Mısır'a gidecek

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail heyetinin, Mısır’ın ilk olarak 45 ile 60 gün arası geçici bir ateşkes öngören esir takasına ilişkin teklifini ele almak üzere gelecek haftanın başında Kahire’ye gideceği kaydedildi.

Teklifin ilk aşamasının esirlerin ve Filistinli tutukluların kademeli olarak serbest bırakılmasını içerdiği belirtilen haberde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve buranın Filistin Yönetimi tarafından yönetilmesinin de öngörüldüğü aktarıldı.