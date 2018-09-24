İşsizlik Fonu
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İşsizlik Fonu'ndan işsizlere 2,9 milyar lira

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yılın ocak-ağustos döneminde işsizlere 2 milyar 942 milyon 146 bin lira ödeme yapıldı. İşsiz kalan sigortalıların, işsiz kaldıkları sürenin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için 2002 Mart ayında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmayı sürdürüyor

24.09.2018 - 11:11 | Güncelleme: AA

Ağustos 2018 sonu itibarıyla büyüklüğü 124 milyar lirayı aşan fona, geçen ay 106 bin 213 kişi başvurdu.

Önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte ağustosta 426 bin 507 kişiye toplam 388 milyon 322 bin 113 lira ödeme yapılırken, bu yılın ocak-ağustos döneminde işsizlere ödenen miktar 2 milyar 942 milyon 146 bin lirayı buldu.

ÖÖDEME MİKTARI HER YIL ARTIYOR

Fondan işsizlere 2014'te yapılan 1 milyar 657 milyon 723 bin lira olan ödeme miktarı 2017 yılında 4 milyar 169 milyon 246 bin liraya yükselmişti.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun ulaştığı büyüklük ve fondan işsizlere yapılan toplam ödeme, yıllara göre şu şekilde gerçekleşti:

Yıllar İşsizlik Sigortası Fonunun Büyüklüğü Fondan işsizlere yapılan ödeme
2014 81 milyar 393 milyon TL 1 milyar 657 milyon 723 bin TL
2015 93 milyar 74 milyon TL 2 milyar 192 milyon 786 bin TL
2016 103 milyar 202 milyon TL 3 milyar 682 milyon 650 bin TL
2017 116 milyar 720 milyon TL 4 milyar 169 milyon 246 bin TL
2018 (ocak-ağustos) 124 milyar 325 milyon TL 2 milyar 942 milyon 146 bin TL

1080 GÜN SİGORTALI ÇALIŞANA 300 GÜN ÖDEME

İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançların üzerinden hesaplanan yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 devlet payından oluşuyor.

Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere ise 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.

 

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Yorumlar 2
  • Misafir 12 dakika önce
    ohhhhh çatır çatır aldım işsizliğimi
  • Misafir 1 dakika önce
    Afiyet olsun. O fon işçi kardeşlerimin zaten.
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