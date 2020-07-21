Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı TC Kimlik ödeme tarihleri! Bakan açıkladı

İşsizlik maaşı ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. İŞKUR tarafından işsizlik maaşı alan vatandaşlara Bakan'dan açıklama geldi. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

İşsizlik maaşı

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri Bakan Selçuk tarafından açıklandı. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar TC Kimlik numaralarının son hanesine göre ödemelerini alacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, "İşsizlik maaşı ödemeleri 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

IBAN BİLGİSİ BULUNMAYANA PTT ÜZERİNDEN ÖDEME

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kısa Çalışma Ödeneği Ödemesi ne zaman? İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihleri
MERAK EDİLENLERKısa Çalışma Ödeneği ödemesi ne zaman?
Evde bakım aylığı hangi illerde yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 21 Temmuz 2020
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 21 Temmuz listesi
Bankalar saat kaça kadar çalışıyor? Kaçta açılıyor? 21 Temmuz banka çalışma saatleri 2020
MERAK EDİLENLERBankalar saat kaçta açılıyor?
Emekli ikramiyesi ne kadar? 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman alınacak?
MERAK EDİLENLERBayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Evde bakım aylığı hangi illerde yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 20 Temmuz 2020
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 20 Temmuz listesi
Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzadı? İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar?
MERAK EDİLENLERKısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzadı?
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi maaş ödeme tarihleri
MERAK EDİLENLERBayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Son dakika Ziraat Bankası tarihleri duyurdu!
MERAK EDİLENLERBayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
Sigara zammı 2020 son dakika! Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları
MERAK EDİLENLERSigaraya ne kadar zam geldi?
Evde bakım aylığı hangi illerde yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Temmuz 2020
MERAK EDİLENLEREvde bakım aylığı yatan iller 17 Temmuz listesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X