        İşsizlik ocakta yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        İşsizlik ocakta yükseldi

        Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 8,1 oldu. Genç işsizlik oranı, 0,1 puan yükselişle yüzde 14,3 olarak gerçekleşti

        Giriş: 27.02.2026 - 10:50
        İşsizlik ocakta yükseldi

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 73 bin artarak 2 milyon 819 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı ise 0,3 puan yükselişle yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.

        İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.

        Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 14,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,9, kadınlarda yüzde 19 olarak hesaplandı.

        TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

        Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

        Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2024 9,2 8,7 8,8 8,6 8,4 9,1 9 8,5 8,5 8,7 8,4 8,6
        2025 8,5 8,3 8 8,6 8,4 8,6 8,1 8,5 8,6 8,4 8,6 7,8
        2026 8,1

        Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ocakta bir önceki aya göre 516 bin kişi azalarak 31 milyon 953 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,8 puan azalışla yüzde 47,9 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,9 olarak kayıtlara geçti.

        Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ocakta bir önceki aya göre 443 bin kişi azalarak 34 milyon 772 bin kişiye geriledi. İş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan azalışla yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70 iken kadınlarda yüzde 34,7 olarak hesaplandı.

        İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinin ocakta bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 42,4 saat olduğu belirlendi.

        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ocakta aylık bazda 0,9 puan artarak yüzde 29,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

        Türkiye genelinde ocak ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

        15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
        Nüfus (bin kişi) 66.680 32.969 33.711
        İş gücü (bin kişi) 34.772 23.073 11.699
        İstihdam (bin kişi) 31.953 21.544 10.409
        İşsiz (bin kişi) 2.819 1.529 1.290
        İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.908 9.897 22.011
        İş gücüne katılma oranı (yüzde) 52,1 70 34,7
        İstihdam oranı (yüzde) 47,9 65,3 30,9
        İşsizlik oranı (yüzde) 8,1 6,6 11
        Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 14,3 11,9 19
