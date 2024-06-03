İstanbul'da çökme riski taşıyan kaç bina var? İBB açıkladı

Kurt, İBB iştirakleri KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ'ın paydaşı olduğu İstanbul Yenileniyor platformuna toplam 32 bin 780 başvuru yapılığını belirterek, "Bu başvurular, 39 ilçe, 531 mahalle ve 481 bin 134 bağımsız birimde (437 bin 112 konut, 44 bin 22 ticari birim) yaklaşık 1 milyon 748 bin 448 kişiyi kapsıyor. Uzlaşma sürecinde olan 1013 başvuru var. Bunlar 34 ilçe ve 175 mahallede 25 bin 606 bağımsız birimde (24 bin 99 konut, 1507 ticari birim) 96 bin 396 kişiyi kapsıyor." bilgisini paylaştı.