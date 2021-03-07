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Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı 7 Mart Pazar günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri merak konusu oldu. İstanbullular 7 Mart Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. 7 Mart Pazar İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

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7 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Esenyurt'ta bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 7 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

7 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah]
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.03.2021 08:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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