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İstanbul'da konut fiyatlarında tarihi zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Aralık 2022 Konut Fiyat Endeksi verilerine göre; İstanbul'da ortalama konut fiyatları m2 başına 1493 dolara yükselerek tarihi zirveyi gördü. İstanbul'da önceki m2 başına görülen en yüksek rakam Eylül 2016'da 1470 dolar olarak kayıtlara geçmişti

İstanbul'da konut fiyatlarında tarihi zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2022 Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Konut fiyatlarındaki artış sürerken İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve görüldü.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 662,5 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, aralıkta yıllık bazda yüzde 167,8 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 58,7 oldu. Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, Aralık 2022'de bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,7, yüzde 4,6 ve yüzde 4,2 artış görüldü. Endeks değerleri aralıkta yıllık bazda ise İstanbul'da yüzde 174,2, Ankara'da yüzde 172,7 ve İzmir'de yüzde 168,3 yükseldi.

TÜRKİYE ORTALAMASI 900 DOLARI AŞTI

Ağustos ayında ülke rekoru kırılarak ortalama konut m2 fiyatı 835 dolar olmuştu. Eylülde 866, ekimde ise 891 dolar olan m2 fiyatı 900 dolar sınırına yaklaştı. Aralık ayı verilerine göre ise ortalama konut m2 fiyatı 900.8 dolara ulaştı.

2010'dan bu yana yayınlanan rakamlara bakıldığında 2022 Ağustos ayında kırılan rekordan önceki en yüksek fiyat Ekim 2016'da 801 dolardı.

İSTANBUL'DA TARİHİ ZİRVE GÖRÜLDÜ

Ülke genelinde kırılan rekorun ardından İstanbul'da da rekor fiyata ulaşıldı. Ağustosta 1358 dolar olan m2 başına fiyat, eylülde 1400 dolar barajını aşarak 1403 dolar oldu. Ekim ayında ise 1433 dolar ile rekora bir adım daha yaklaştı. Aralık verilerine göre; İstanbul'da ortalama konut m2 fiyatı 1493 dolar ile tarihi zirveye çıktı.

İstanbul'da bundan önce görülen m2 başına en yüksek fiyat Eylül 2016'da 1479 dolar olarak gerçekleşmişti. O dönem konut kredi faiz oranı 12.09'du. Aralık 2022'ye bakıldığında ise konut kredi faiz oranı 19.99 olarak görüldü. Yüksek kredi faiz oranına rağmen Eylül 2016'daki rakam aşıldı.

Aralık verilerine göre; Türkiye'de son 1 yılda en yüksek değişim gösteren yerler yüzde 212,6 ile Antalya, Burdur, Isparta bölgesi, yüzde 183.9 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesi ve yüzde 182.9 ile Adana, Mersin bölgesi oldu.

En düşük değişim gösteren yerler ise yüzde 120,3 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli bölgesi, yüzde 127,3 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt bölgesi, yüzde 127,6 ile Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesi olarak kayıtlara geçti.

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