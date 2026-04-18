İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) himayesinde İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ile İBB Spor İstanbul tarafından organize edilen uluslararası Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü koşulacak.

Gold Label kategorisinde yer alan yarı maraton nedeniyle İstanbul'da bazı yollar, trafiğe kapatılacağı bildirildi. Sürücülerin, kapanacak yolları dikkate alarak alternatif güzergâhlara yönelmeleri önerildi.

21K ve 10K kategorisinde 19 bin 100 kişiyle rekor kayıt yaptırılan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 19 Nisan Pazar günü Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar saat 04.30 ile 13.30 arasında trafiğe kapalı olacak. Buna karşın Balat tarafından başlamak üzere, saat 11.05’ten itibaren kapalı yollar kademeli olarak trafiğe yeniden açılmaya başlanacak. Ayrıca katılımcılar, yarış günü göğüs numaralarını ibraz ederek İBB’ye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

İşte Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapanacak yollar şöyle:

YENİKAPI/KUMKAPI/SARAYBURNU/CANKURTARAN/SİRKECİ/AHIRKAPI: Kennedy Caddesi

ÇATLADIKAPI: Ferruh Kayha Sokak,

GALATA KÖPRÜSÜ: Galata Köprüsü

KARAKÖY: Kemeraltı Caddesi ve Tersane Caddesi

EMİNÖNÜ/UNKAPANI: Ragıp Gümüşpala Caddesi

CİBALİ/BALAT: Abdülezelpaşa Caddesi

CİBALİ: Atatürk Köprüsü

BALAT/AYVANSARAY: Ayvansaray caddesi

AYVANSARAY: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak

BALAT: Mürsel Paşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı

CİBALİ: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı

UNKAPANI: Yavuz Sinan Camii Sokak

KÜÇÜKPAZAR: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi

EMİNÖNÜ: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak,

SİRKECİ: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi,

SARAYBURNU: Gülhane Parkı Sahil Girişi

CANKURTARAN: Ahırkapı Caddesi

AHIRKAPI: Kalyon Otel Restorant

KUMKAPI: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak

YENİKAPI: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi

TÜRKİYE İŞ BANKASI 21. İSTANBUL YARI MARATONU YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

04.30 – Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

08.00 – 10K Yarış Başlangıcı

08.30 – 10K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

09.15 – Elit Atlet ve 21K Yarış Başlangıcı

09.30 – 10K Yarışının Sona Ermesi

10.15 – 21K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

11.00 – Ödül Töreni

11.05 – Balat'ın Trafiğe Açılması

11.45 – Sirkeci'nin Trafiğe Açılması

12.40 – 21K Yarışının Sona Ermesi

12.50 – Master Atletler Ödül Töreni

13.30 – Yenikapı'nın Trafiğe Açılması