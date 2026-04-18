İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı

İstanbul'da bu yollar pazar günü trafiğe kapatılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) himayesinde İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ile İBB Spor İstanbul tarafından organize edilen uluslararası Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü koşulacak.
Gold Label kategorisinde yer alan yarı maraton nedeniyle İstanbul'da bazı yollar, trafiğe kapatılacağı bildirildi. Sürücülerin, kapanacak yolları dikkate alarak alternatif güzergâhlara yönelmeleri önerildi.
21K ve 10K kategorisinde 19 bin 100 kişiyle rekor kayıt yaptırılan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 19 Nisan Pazar günü Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar saat 04.30 ile 13.30 arasında trafiğe kapalı olacak. Buna karşın Balat tarafından başlamak üzere, saat 11.05’ten itibaren kapalı yollar kademeli olarak trafiğe yeniden açılmaya başlanacak. Ayrıca katılımcılar, yarış günü göğüs numaralarını ibraz ederek İBB’ye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.
TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR
İşte Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapanacak yollar şöyle:
YENİKAPI/KUMKAPI/SARAYBURNU/CANKURTARAN/SİRKECİ/AHIRKAPI: Kennedy Caddesi
ÇATLADIKAPI: Ferruh Kayha Sokak,
GALATA KÖPRÜSÜ: Galata Köprüsü
KARAKÖY: Kemeraltı Caddesi ve Tersane Caddesi
EMİNÖNÜ/UNKAPANI: Ragıp Gümüşpala Caddesi
CİBALİ/BALAT: Abdülezelpaşa Caddesi
CİBALİ: Atatürk Köprüsü
BALAT/AYVANSARAY: Ayvansaray caddesi
AYVANSARAY: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak
BALAT: Mürsel Paşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı
CİBALİ: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı
UNKAPANI: Yavuz Sinan Camii Sokak
KÜÇÜKPAZAR: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi
EMİNÖNÜ: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak,
SİRKECİ: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi,
SARAYBURNU: Gülhane Parkı Sahil Girişi
CANKURTARAN: Ahırkapı Caddesi
AHIRKAPI: Kalyon Otel Restorant
KUMKAPI: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak
YENİKAPI: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi
TÜRKİYE İŞ BANKASI 21. İSTANBUL YARI MARATONU YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI
04.30 – Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi
08.00 – 10K Yarış Başlangıcı
08.30 – 10K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı
09.15 – Elit Atlet ve 21K Yarış Başlangıcı
09.30 – 10K Yarışının Sona Ermesi
10.15 – 21K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı
11.00 – Ödül Töreni
11.05 – Balat'ın Trafiğe Açılması
11.45 – Sirkeci'nin Trafiğe Açılması
12.40 – 21K Yarışının Sona Ermesi
12.50 – Master Atletler Ödül Töreni
13.30 – Yenikapı'nın Trafiğe Açılması