        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı

        İstanbul'da bu yollar pazar günü trafiğe kapatılacak

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) himayesinde 19 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Maratonu nedeniyle Tarihi Yarımada'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 12:16
        İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) himayesinde İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ile İBB Spor İstanbul tarafından organize edilen uluslararası Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü koşulacak.

        Gold Label kategorisinde yer alan yarı maraton nedeniyle İstanbul'da bazı yollar, trafiğe kapatılacağı bildirildi. Sürücülerin, kapanacak yolları dikkate alarak alternatif güzergâhlara yönelmeleri önerildi.

        21K ve 10K kategorisinde 19 bin 100 kişiyle rekor kayıt yaptırılan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 19 Nisan Pazar günü Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar saat 04.30 ile 13.30 arasında trafiğe kapalı olacak. Buna karşın Balat tarafından başlamak üzere, saat 11.05’ten itibaren kapalı yollar kademeli olarak trafiğe yeniden açılmaya başlanacak. Ayrıca katılımcılar, yarış günü göğüs numaralarını ibraz ederek İBB’ye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

        TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

        İşte Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapanacak yollar şöyle:

        YENİKAPI/KUMKAPI/SARAYBURNU/CANKURTARAN/SİRKECİ/AHIRKAPI: Kennedy Caddesi

        ÇATLADIKAPI: Ferruh Kayha Sokak,

        GALATA KÖPRÜSÜ: Galata Köprüsü

        KARAKÖY: Kemeraltı Caddesi ve Tersane Caddesi

        EMİNÖNÜ/UNKAPANI: Ragıp Gümüşpala Caddesi

        CİBALİ/BALAT: Abdülezelpaşa Caddesi

        CİBALİ: Atatürk Köprüsü

        BALAT/AYVANSARAY: Ayvansaray caddesi

        AYVANSARAY: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak

        BALAT: Mürsel Paşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı

        CİBALİ: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı

        UNKAPANI: Yavuz Sinan Camii Sokak

        KÜÇÜKPAZAR: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi

        EMİNÖNÜ: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak,

        SİRKECİ: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi,

        SARAYBURNU: Gülhane Parkı Sahil Girişi

        CANKURTARAN: Ahırkapı Caddesi

        AHIRKAPI: Kalyon Otel Restorant

        KUMKAPI: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak

        YENİKAPI: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi

        TÜRKİYE İŞ BANKASI 21. İSTANBUL YARI MARATONU YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

        04.30 – Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

        08.00 – 10K Yarış Başlangıcı

        08.30 – 10K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

        09.15 – Elit Atlet ve 21K Yarış Başlangıcı

        09.30 – 10K Yarışının Sona Ermesi

        10.15 – 21K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

        11.00 – Ödül Töreni

        11.05 – Balat'ın Trafiğe Açılması

        11.45 – Sirkeci'nin Trafiğe Açılması

        12.40 – 21K Yarışının Sona Ermesi

        12.50 – Master Atletler Ödül Töreni

        13.30 – Yenikapı'nın Trafiğe Açılması

