İstanbul Havalimanı Avrupa'da ilk sırada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 2025 yılı nisan ayı verilerini değerlendirdi. Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı’nı günlük ortalama bin 481 uçuşla Avrupa’da uçak trafiği en yoğun olan 10 havalimanı arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı’nı bin 387 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı, bin 350 London Heathrow Havalimanı takip etti.” dedi.

İstanbul Havalimanı’nın kargo uçuşlarındaki performansına da dikkat çeken Uraloğlu, “Nisan ayında günlük ortalama 38,1 kalkış trafiğiyle İstanbul Havalimanı, Avrupa’daki kargo trafiği en yoğun havalimanları arasında 4. sırada yer aldı. Bu tablo, ülkemizin hava lojistiğinde bölgesel bir merkez haline geldiğini gösteriyor” diye konuştu.

2025 yılı Nisan ayında iç hatlarda gerçekleşen uçak trafiği bakımından da Türkiye’nin zirveye oynadığını belirten Uraloğlu, “Günlük ortalama 869 iç hat uçuşuyla ülkemiz Avrupa’da ikinci sırada yer aldı. Fransa 975 trafikle ilk sırada, İtalya ise 854 trafikle üçüncü sırada bulunuyor.” açıklamasında bulundu.