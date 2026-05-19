İstanbul, kongre turizminde son 10 yılın en güçlü küresel performansını yakaladı

GlobeWatch 2025 Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği'nin (ICCA) Ülkeler ve Şehirler Sıralaması Raporu'ndan derlenen verilere göre, Türkiye, 2025'te 142 uluslararası büyük çaplı kongre ile dünya sıralamasında yerini koruyarak 33'üncü sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl Avrupa sıralamasında ise 18'inci sıraya yerleşti.

İstanbul ise 2024'te kongre şehirleri sıralamasında Avrupa'da 15'inci, dünyada 20'nci sırada yer alırken, bir yılda iki basamak yükseldi.

İstanbul'un bu performansı, Türkiye'nin uluslararası kongre pazarındaki konumuna da olumlu yansıdı.

Söz konusu raporda, İstanbul'a ilişkin, "İstanbul, (kongre turizminde) istikrarlı yükselişiyle olumlu ivmesini sürdürürken Türkiye'nin genel performansının temel itici gücü ve önemli bir geçiş destinasyonu olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

İstanbul, 2025'te 95 kongreyle 18'inci sıraya ulaşarak son 10 yılın en iyi derecesini elde etti.

Rapora göre, sektör odaklı kongre stratejisi ve İstanbul'un tıp ile bilim alanındaki artan konumlanması, toplantıların şehirlerin itibarını, ağlarını ve uzun vadeli rekabet gücünü nasıl pekiştirdiğinin somut bir örneği oldu.

İstanbul, 2016'da 62 kongreyle dünya sıralamasında 39'uncu sırada yer alırken, 2017'de 133'üncülüğe geriledi. Kentteki kongre sayısı ve dünya sırası 2022'den itibaren kesintisiz iyileşme kaydederken, 2022'de 23'üncü, 2023'te 21'inci, 2024'te 20'nci sıraya yükselen İstanbul, 2025'te 95 kongreyle 18'inci sıraya ulaşarak son 10 yılın en iyi derecesini elde etti.

Dünya kongre şehirleri sıralamasının zirvesinde Lizbon bulunurken, ikinci sırayı Paris, üçüncü sırayı ise Barselona aldı. Viyana, Singapur, Prag, Kopenhag, Londra, Seul ve Tokyo'nun ilk 10'u tamamladığı sıralamada İstanbul, 95 kongreyle 18'inci sıraya yerleşti. Ülkeler bazındaki sıralamada ise ABD liderliğini sürdürürken, İtalya ikinci, Almanya üçüncü sırada yer aldı.

Hedef pazarlar Kuzey Amerika ve Latin Amerika

İstanbul'a uluslararası büyük kongreleri çekmek için çalışan ve sektörel anlamda "kongre lobicisi" gibi hareket eden İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB), kentin kongre alım süreçlerinin daha verimli yürütülmesi için lobi faaliyetleri, hedef pazar çalışmaları ve destinasyon tanıtım projelerini hızlandırdı.

ICVB, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü ve ICCA gibi çatı kuruluşlarla ilişkiler geliştirirken, uluslararası dernekler ve kongre karar vericileriyle işbirlikleri kuruyor.

Büro, son üç yıldır çalışmalarını hedef pazar olarak belirlediği Kuzey Amerika ve Latin Amerika'ya yoğunlaştırdı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle düzenlenen "GoTürkiye Destinasyon Tanıtım Etkinliği" kapsamında Kuzey Amerika'nın öne çıkan 20 üst düzey kongre karar vericisiyle bir araya gelen ICVB, 2 bin ve üzeri katılımcılı kongrelerin İstanbul'a kazandırılması için destinasyon sunumu gerçekleştirdi.

ICVB ayrıca, WTM Londra markasının bir ayağı olan WTM Latin America fuarına katılarak Amerika Kıtası'ndan İstanbul'a ziyaretçi ve uluslararası kongre çekmeye yönelik temaslarda bulundu.

Büro, Avrupa pazarında ise IMEX Frankfurt ve IBTM Barcelona fuarlarına İstanbul destinasyon standıyla katılım sağlıyor.

Fikri Sermaye Araştırma Projesi ile hedef ilk 5

Yükselişin arkasındaki stratejik çalışmalardan biri de 2024'te ICVB tarafından başlatılan Fikri Sermaye Araştırma Projesi oldu.

Uzun vadede İstanbul'u kongre turizminde ilk 5 şehir arasına taşımayı hedefleyen proje kapsamında, kente uluslararası büyük çaplı toplantıları kazandırma potansiyeline sahip 74 "fikri sermaye" lideri belirlendi. 2025'te ikinci etabı başlatılan projede, bu liderlerle iletişime geçilerek kongre kazanma süreçlerinin hızlandırılması için lobi faaliyetleri sürdürülüyor.

ICVB, bugün düzenlenecek IMEX Frankfurt Fuarı'na İstanbul destinasyon standıyla katılacak. TGA, THY ve sektör liderleriyle yürütülecek çalışmalar kapsamında İstanbul'un kongre turizmindeki potansiyeli, 3 gün boyunca uluslararası karar vericilere aktarılacak.

TGA, THY ve ICVB ortaklığında Uluslararası Kongre Organizatörleri Derneği'nin (IAPCO) üst düzey 40 yetkilisine İstanbul standında Türkiye ve İstanbul destinasyon sunumu yapılacak.

"İstanbul vazgeçilmez bir cazibe merkezi"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un kongre turizmindeki yükselişine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunarak, İstanbul'un "kongre lobicisi" ICVB olarak amaçlarının İstanbul'u önce ilk 10'a, asıl hedef ise dünyanın ilk 5 kongre şehri arasına taşımak olduğunu söyledi.

Avdagiç, küresel ve bölgesel konjonktürel olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin turizm gibi hassas bir sektörde istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirterek, "Bu sene elde ettiğimiz başarı kamu, özel sektör ve uluslararası sektör paydaşlarımızla yürüttüğümüz kararlı çalışmaların bir sonucudur. Bu rakamların hedeflediğimiz noktaya hızla ulaşması, kamusal destek birimlerinin ve ilgili paydaşların daha da aktif rol almasıyla mümkün olacaktır." diye konuştu.

İstanbul'daki kongre sayısının bir önceki yıla göre yüzde 10 artış gösterdiğini ve kentin Türkiye'nin başarısı içindeki toplam payının yüzde 65 olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Bu yükselişin küresel ekonomik durgunluk ve rezervasyon alışkanlıklarının değişmesine rağmen gerçekleşmesi, İstanbul'un vazgeçilmez bir cazibe merkezi olduğunu gösteriyor." dedi.

Avdagiç, İstanbul'un yalnızca tarihi ve kültürel zenginliğiyle değil, stratejik konumu, erişilebilirliği, güçlü altyapısı ve sektör paydaşlarının ortak vizyonuyla da küresel kongre pazarında hak ettiği konuma ilerlediğini sözlerine ekledi.