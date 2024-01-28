İstanbul trafik yoğunluk haritası ile 28 Ocak Pazar günü yol durum bilgisi
İstanbul trafik yoğunluğu durumu araştırılıyor. Hafta sonunu gezerek değerlendirmek isteyenler İstanbul yol trafik durumunu merak ediyor. Megakent'te trafik yoğunluğu saat 17.10 itibarıyla yüzde 49'u buldu. İşte, 28 Ocak 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası ile TEM otoban ve E-5 karayolu anlık yol durumu
Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yakından takip ediliyor. Pazar gününü dışarıda geçirenler kentin yol durumunu merak ediyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre yoğunluk saat 17.10 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü. İşte, 28 Ocak 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası...
İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU
İstanbul'da trafik yoğunluğu sakin seyrediyor. Anadolu Yakası'nda yüzde 53 olarak ölçülen trafik durumu Avrupa Yakası'nda ise yüzde 47 olarak belirtildi.