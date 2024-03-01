Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.155,61 %-0,41
        DOLAR 31,3396 %0,34
        EURO 33,9481 %0,36
        ALTIN 2.071,83 %0,92
        FAİZ 45,08 %0,47
        GÜMÜŞ GRAM 22,95 %0,70
        BITCOIN 61.933,00 %0,82
        GBP/TRY 39,6356 %0,28
        EUR/USD 1,0820 %0,10
        BRENT 83,17 %1,54
        ÇEYREK ALTIN 3.387,73 %0,93
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'un enflasyonu yüzde 76.6 - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'un enflasyonu yüzde 76.58

        İstanbul'da şubatta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,07, toptan fiyatlar yüzde 4,64 artış gösterdi. Yıllık bazda artış perakendede yüzde 76,58, toptan fiyatlarda yüzde 65,06 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:27 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 76.58
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi şubatta yüzde 4,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,64 arttı

        Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 76,58, toptan fiyatlarda yüzde 65,06 olduğu görüldü.

        Şubatta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,73, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 5,58, gıdada yüzde 4,98, konutta yüzde 4,65, ev eşyasında yüzde 2,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış; giyim harcamaları grubunda yüzde 1,51, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,23 azalış izlendi.

        Toptan fiyatlarda ise yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 13,53, kimyevi maddelerde yüzde 11,26, inşaat malzemelerinde yüzde 7,55, mensucatta yüzde 4,61, gıda maddelerinde yüzde 2,80, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,69 ve madenler grubunda yüzde 1,27 artış kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?