İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji'den güncel hava durumu raporu

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜSTÜNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.