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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji’den güncel hava durumu raporu

        İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji'den güncel hava durumu raporu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ve yağış uyarısıyla vatandaşları bilgilendiriyor. Ocak ayı itibariyle megakent İstanbullular kar yağışının olmasını heyecanla bekliyor. Bugün parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 09.01.2025 - 12:18
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumuna ilişkin haritayı paylaştı. Vatandaşlar kar yağışı yağmasını bekliyor. Ocak ayının ilk haftası geride kalırken sağanak yağışın belli bölgelerde etkisini hissettirmesi ve hafta sonu sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor.

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        HAFTA SONU YAĞIŞ VAR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporda, hafta sonu İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı

        İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

        İstanbul için yakın tarihte kar yağışı beklenmiyor. Havaların iyice soğumasının ardından İstanbul'da soğuk hava ile kar yağışı etkili olmaya başlayacak.

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        SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜSTÜNDE

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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