        İstanbul'da Migros, 57 bin hane ihtiyacına eşdeğer enerji üretiyor

        İstanbul’da Migros, 57 bin hane ihtiyacına eşdeğer enerji üretiyor

        Migros, geçtiğimiz üç yılda yaptığı 2 milyar TL'yi aşkın GES yatırımıyla, sahip olduğu güneş enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücünü 105,3 MWp'ye çıkardı. Migros böylece, yıllık enerji ihtiyacının yüzde 24'ünü kendi kurduğu güneş enerjisi santrallerinden karşılar duruma geldi

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 11:34 Güncelleme:
        Migros, 57 bin hane ihtiyacına eşdeğer enerji üretiyor

        Migros; yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında İzmir, Adana ve Muğla’daki güneş enerjisi santrallerine 2025 yılında Kırşehir, Malatya Yazıhan, Erzurum Pasinler, Erzincan Tercan ve Ağrı Eleşkirt’teki güneş enerjisi santrallerini ekledi. Türkiye genelinde toplam 1.000 dönümlük bir alana yayılan GES projelerinin toplam kurulu gücü 105,3 MWp seviyesine yükseldi. Migros, böylece yıllık enerji ihtiyacının yüzde 24’ünü kendi kurduğu güneş enerjisi santrallerinden karşılar duruma geldi.

        57 BİNİN ÜZERİNDE HANENİN İHTİYACINA EŞ DEĞER ENERJİ ÜRETİYOR

        Migros’un devredeki tüm güneş enerji santralleri, 1 milyon m²’lik alana ulaştı. Bu santrallerde 183 bin 650 adet yüksek teknoloji panel kullanıldı. Migros’un kurduğu santraller, 57 binin üzerinde hanenin ihtiyacına eş değer enerjiyi tek başına karşılamaya yetecek seviyeye ulaştı. Diğer taraftan, bu santraller ile çevresel açıdan da değerli kazanımlar elde ediliyor. Migros’un güneş enerjisi santralleri yıllık 81 bin tonu aşkın karbon emisyonunun önüne geçecek. Migros, yenilenebilir enerji alanında attığı bu adımlar ile milyonlarca ağacın karbon tutma kapasitesine eş değer bir etki yaratırken, enerji ihtiyacını daha sürdürülebilir ve ekonomik biçimde karşılamayı hedefliyor.

        TUNCER: “MİGEN OLARAK HEDEFİMİZ UÇTAN UCA VE VERİMLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SUNMAK”

        Migros’un GES projelerinin koordinasyonunu sağlayan, enerji verimliliği ve enerji çözümleri alanında yüzde yüz iştiraki Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş’nin Genel Müdürü Şevki Tuncer, Migros’un geçtiğimiz üç yılda yaptığı 2 milyar TL’yi aşkın GES yatırımıyla bu alanda güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürdüğünü belirtti. 8 ildeki 11 güneş enerjisi santralinin, Migros’un karbon emisyonunu 2030’a kadar yüzde 42 azaltma ve 2050’de karbon net sıfır hedefi için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Tuncer, “Bu alandaki tecrübemizi, müşterilerimizden tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza, tüm ekosistemimizde yaygın hale getiriyoruz. Migen olarak hedefimiz uçtan uca ve verimli yenilenebilir enerji çözümleri sunmak. Enerji tedariğinden temiz enerji yatırımlarına, elektrikli araç şarj istasyonlarından ortak verimlilik projelerine yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

