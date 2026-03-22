İstanbulspor: 0 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanan müsabakayı 1-0 ile kazanan konuk ekip Bodrum FK oldu.

Ege temsilcisine 3 puanı getiren golü 8. dakikada Taulant Seferi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK puanını 57'ye çıkartırken İstanbulspor ise 39 puanla küme hattının bir basamak üstüne geriledi.

İstanbulspor gelecek hafta deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Bodrum FK ise kendi sahasında Ümraniye'yi ağırlayacak.