Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        İstanbulspor: 0 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İstanbulspor: 0 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK, deplasmanda İstanbulspor'u 8. dakikada bulduğu gol ile 1-0 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2026 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK 3 puanı tek golle aldı!

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumunda oynanan müsabakayı 1-0 ile kazanan konuk ekip Bodrum FK oldu.

        Ege temsilcisine 3 puanı getiren golü 8. dakikada Taulant Seferi kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Bodrum FK puanını 57'ye çıkartırken İstanbulspor ise 39 puanla küme hattının bir basamak üstüne geriledi.

        İstanbulspor gelecek hafta deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Bodrum FK ise kendi sahasında Ümraniye'yi ağırlayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
