Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        İstanbulspor Yukatel Adana Demirspor İstanbulspor: 8 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU

        İstanbulspor: 8 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor, evinde Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti. Dijlan Aydın, Ömer Faruk Duymaz (2), Özcan Şahan (2), Alieu Cham (2) ile Demeaco Duhaney'in golleriyle galibiyete uzanan İstanbulspor, sezonu 52 puanla kapattı. Küme düşmesi kesinleşen ve 78. dakikada Ahmet Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Adana Demirspor ise sezonu -57 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 18:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbulspor'dan 8 gollü galibiyet!

        Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 8-1'lik skorla İstanbulspor oldu.

        İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 8'de Dijlan Aydın, 15 ve 80. dakikalarda Ömer Faruk Duymaz, 21 ve 65. dakikalarda Özcan Şahan, 28 ve 47. dakikalarda Alieu Cham ile 73'te Demeaco Duhaney attı. Konuk ekibin tek golünü ise 41. dakikada Ahmet Bolat kaydetti.

        Mavi Şimşekler'de 74. dakikada oyuna dahil olan Ahmet Yılmaz, 78. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla beraber İstanbulspor sezonu 52 puanla tamamlarken, Adana Demirspor ise -57 puanla kapattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
