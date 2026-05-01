İstanbulspor: 8 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 8-1'lik skorla İstanbulspor oldu.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 8'de Dijlan Aydın, 15 ve 80. dakikalarda Ömer Faruk Duymaz, 21 ve 65. dakikalarda Özcan Şahan, 28 ve 47. dakikalarda Alieu Cham ile 73'te Demeaco Duhaney attı. Konuk ekibin tek golünü ise 41. dakikada Ahmet Bolat kaydetti.

Mavi Şimşekler'de 74. dakikada oyuna dahil olan Ahmet Yılmaz, 78. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla beraber İstanbulspor sezonu 52 puanla tamamlarken, Adana Demirspor ise -57 puanla kapattı.