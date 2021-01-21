En tehlikeli ay mayıs! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Küresel ağ güvenliği kuruluşu WatchGuard, 2020 yılında Türkiye’de siber saldırıların en çok mayıs ayında gerçekleştiğine dikkat çekti. WatchGuard Tehdit Laboratuvarı’ndan elde edilen verilere göre, geçen yıl Türkiye’de gerçekleşen 1.5 milyon kötü amaçlı yazılım saldırısının yaklaşık 3’te 1’i mayıs ayında gerçekleşirken, ağ saldırılarında ise hacker’ların sıkı çalıştığı ay yaz ortası Temmuz.

Hacker’ların en çok mayıs ayında saldırılarını yoğunlaştırmasını değerlendiren WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, Mayıs ayının uzaktan çalışma sistemine geçişlerin hızlandığı ve alelacele geçişlerin olduğu zaman olmasına dikkat çekerek, gelişmiş güvenlik koruma düzeyine sahip olmayan şirketlerin bu süreçte çok yara aldığını belirtti.

UZAKTAN ÇALIŞMAYA ‘TEDBİRSİZ’ GEÇİŞ

Siber güvenlik dünyasının her anı farklı olsa da WatchGuard Tehdit Laboratuvarı’na göre, hacker’lar bu yılın belirli aylarında yoğun mesai harcadı.

Hacker’ların geçen yıl Türkiye’de en çok hangi ay saldırdığının ve en çok hangi saldırı türünü gerçekleştirdiğinin şirketler ve çalışanları için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yusuf Evmez, Türkiye’de özellikle Mayıs ayının hackerler için çok yoğun geçtiğini ve günde yaklaşık 15 bine yakın kötü amaçlı yazılım saldırılarının engellendiğinin altını çizdi.

Yıl boyunca gerçekleşen 1.5 milyon adet kötü amaçlı yazılım saldırısının 460 binden fazlasının Mayıs ayında gerçekleştiğini belirten Evmez, bunun en büyük nedeninin şirketlerin uzaktan çalışmaya tedbirsiz bir şekilde geçtiklerini hackerlerin fark etmesi olduğunu aktardı.

HACKER’LARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Hacker’lar için saldırı sistemlerinde hedeflerine koydukları şirketlerin ağ güvenlikleri de büyük önem taşıyor. Özellikle pandemi kurallarının dışına çıkıldığı ve farklı noktalarda çalışma süreçlerinin işlendiği Temmuz ayında, güvenli olmayan ağlara hacker saldırılarının gerçekleştiği görülüyor.

Günde yaklaşık bine yakın ağ saldırısının gerçekleştiği dönemde en çok karşılaşılan tür kaba kuvvetin kullanıldığı Brute Force Login saldırıları oldu.

Gelişmiş ağ güvenlik çözümlerine sahip olmayan şirketlerin bu durumda daha da zorlandığını belirten Yusuf Evmez, zayıf siber güvenliğe sahip olan şirketlerin hedef tahtasında bulunduğunu hatırlatarak, yoğun saldırı dönemlerinde de büyük kayıplar yaşayabilecekleri konusunda uyardı.