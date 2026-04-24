İşte Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftanın programı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-in etabında ise ise yarın oynanacak Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol mücadelesiyle play-off'a katılacak son takım belirlenecek.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİG
Bugün:
19.00 Glint Manisa Basket-Fenerbahçe Beko (Muradiye)
Yarın:
Beşiktaş GAİN-Aliağa Petkimspor (Beşiktaş GAİN)
13.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)
26 Nisan Pazar:
13.00 Karşıyaka-Safiport Erokspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.30 Trabzonspor-Galatasaray MCT Technic (Hayri Gür)
18.00 Bursaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
27 Nisan Pazartesi:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor (Pamukkale Üniversitesi)
TÜRKİYE BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
16.00 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Gölbaşı)