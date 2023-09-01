Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşen kura çekiminin ardından Türkiye'yi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da rakipleri belli oldu. İşte detaylar
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi.
Kuraya 1'inci torbadan giren Fenerbahçe, H Grubu'nda; Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya) ve Nordsjaelland (Danimarka) ile eşleşti. 3'üncü torbada yer alan Beşiktaş'ın D Grubu'ndaki rakipleri ise Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) oldu.
21 Eylül'de oynanacak maçlar ile başlayacak grup aşamaları, 14 Aralık'ta oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek.
TURNUVA FORMATI
Avrupa Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer aldı. Aynı ülke takımları, aynı grupta eşleşemedi. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.
Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.
UEFA Konferans Ligi'nde gruplar şu şekilde oluştu:
A GRUBU
Lille
Slovan Bratislava
Ljubljana
Klaksvik
B GRUBU
Gent
Maccabi Tel Aviv
Zorya Luhansk
Breidablik
C GRUBU
Dinamo Zagreb
Viktoria Plzen
Astana
Ballkani
D GRUBU
Club Brugge
Bodo/Glimt
Beşiktaş
Lugano
E GRUBU
AZ
Aston Villa
Legia Varşova
Zrinjski
F GRUBU
Ferençvaroş
Fiorentina
Genk
Cukaricki
G GRUBU
Frankfurt
PAOK
HJK Helsinki
Aberdeen
H GRUBU
Fenerbahçe
Ludogorets