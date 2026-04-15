        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague İşte G.Saray Çağdaş Faktöring'in Euroleague'deki rakibi

        İşte G.Saray Çağdaş Faktöring'in Euroleague'deki rakibi

        FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza, Fransa'nın Basket Landes ekibini 69-53 yendi. Casademont Zaragoza, yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 23:46 Güncelleme:
        İşte G.Saray Çağdaş Faktöring'in Euroleague'deki rakibi!

        İspanyol ekibi Casademont Zaragoza, FIBA Kadınlar Euroleague çeyrek final maçında Fransız temsilcisi Basket Landes'i 69-53 yenerek yarı finale kaldı ve Galatasaray Çağdaş Faktöring'in rakibi oldu.

        Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza arasındaki yarı final müsabakası, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

        Salon: Pabellon Principe Felipe

        Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Petar Pesic (Sırbistan), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)

        Basket Landes: Pardon 2, Djekoundade, Musa 19, Massey 5, Lacan 12, Wojta 5, Macquet 5, Ewodo 2, Bussiere 3

        Casademont Zaragoza: Ortiz 2, Hempe 15, Fingall 2, Vorackova 8, Pueyo 2, Leite, Bankole 16, Flores 4, Gueye 17, Mawuli 3, Oma

        REKLAM

        1. Periyot: 18-19

        Devre: 26-35

        3. Periyot: 40-62

        4. Periyot: 53-69

        Bakanlar valilerle toplantı yapacak
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Arda Güler tarihe geçti!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        'Altın adam' yakalandı
        Eğitim camiamızın başı sağolsun
        Beyaz Saray: Görüşmeler devam ediyor
        Şişli’de otelde ölü bulunan turistte “zehirlenme” şüphesi
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        O hastalar için son gelişmeler!
