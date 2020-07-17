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Türk Telekom, abonelerinin Ocak-Haziran 2020 arasındaki abone başı aylık ortalama data kullanımının, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 artarak 178 GB’a ulaştığını açıkladı.Ocak-Mart 2020 arasındaki ilk üç aylık data kullanımı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla, 159 GB oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanma ve ardından adım atılan normalleşme sürecinin damga vurduğu Nisan-Haziran 2020 arasında ise kullanıcı başına aylık ortalama data kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak, 195 GB’a yükseldi.

Türkiye’nin abone başı data kullanımı haritasına bakıldığında, özellikle Muğla, Malatya, Antalya, Mersin ve Sinop illerindeki artış dikkat çekti. Bu kapsamda yılın ilk altı ayında geçen yıla oranla sırasıyla; yüzde 52 ile Muğla, yüzde 49 ile Malatya ve Antalya, yüzde 46 ile Mersin ve Sinop abone başı aylık ortalama data kullanımının en çok yükseldiği ilk beş il oldu.

ABONE BAŞINA EN YÜKSEK KULLANIM ŞIRNAK'TA

Abone başına en çok data tüketimi olan il ise 241 GB ile Şırnak olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 6 aylık verilerine göre Türkiye'nin tüm şehirleri bazında ise abone bazında aylık ortalama data tüketimleri şu şekilde gerçekleşti:

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “2020’nin ilk altı ayında da özellikle salgının etkisiyle abonelerimizden gelen yoğun data talebini karşılayarak onların yanında olduk. Mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı. İnternet trafiği, tüm güne yayıldı. İlk altı ay içerisinde, Türk Telekom sabit internet abonelerinin aylık ortalama data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 42 oranında arttı” dedi.

YENİ NORMALDE ODAK NOKTASI SAĞLIK VE EĞİTİM

Önal, “Yeni normalde dijitalleşme özellikle sağlık, eğitim, iş ve özel yaşamımızın birçok alanında odak noktası olacak. Türk Telekom olarak, hem fibere, dijitalleşmeye ve 5G teknolojilerine yatırımlarımız hem de internet penetrasyonunu yükseltme konusundaki gayretlerimizle bu yeni dünyaya son derece hazırlıklıyız” diye konuştu.