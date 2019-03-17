23 Nisan'da PC, PS4, XBox One ve Switch için satışa sunulacak olan Mortal Kombat 11'in bütün karakterleri açıklandı. 19 dövüşçüden oluşacak olan kadroda, 17'si geçmiş oyunlarda gördüğümüz isimlerken, 1 yeni dövüşçü, 1 de ön siparişle birlikte gelecek karakter bulunacak.

Yeni yapımda serinin ana karakterlerinden Raiden, Scorpion, Sub-Zero, Sonya Blade, Kano, Johnny Cage ve Liu Kang yer alacak. Ayrıca serinin birçok yapımında karşımıza çıkan Baraka, Skarlet, Kabal, D'Vorah, Jade, Cassie Cage, Jacqui Briggs, Erron Black ve Kung Lao da yine Mortal Kombat 11'in karakterleri arasında yer alıyor.

YENİ DÖVÜŞÜ GERAS

Kotal Kahn ve Frost'un da bulunacağı yapımda, bu iki karakterin oynanabilir olup olmadığı henüz kesinlik kazanmış değil.

Mortal Kombat 11 ile seriye Geras adında yeni bir karakter katılıyor. Antik Mısırlı dövüşçü, kumu istediği gibi şekillendirebilme gücüne sahip olduğu gibi ayrıca kum formuna dönüşerek düşmanlarının önünden kaybolabiliyor...

Yapımcı NetherRealm Studios, Mortal Kombat X için ön sipariş ile alanlara Goro karakterini açmıştı. Firma bu defa da Shao Kahn'ı hediye ediyor. Mortal Kombat 11'i ön sipariş üzerinden alanlara ve betasına erişenlere oyunu Shao Kahn ile oynama fırsatı sunulacak.