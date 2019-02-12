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FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR DA ÇOK HARCADI

Bu noktada Fenerbahçe ve Trabzonspor ise, Galatasaray´ı takip etti. 83.61 milyon Euro´luk transferden gelir sağlayan sarı lacivertli kulüp, buna karşın transfere 119.95 milyon Euro harcayınca 36.34 milyon Euro´luk eksi bakiyesiyle en kötü durumdaki ikinci ekip oldu.