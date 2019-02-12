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İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!

Giriş: 12.02.2019 - 16:35 | Güncelleme:  

Süper Lig ekiplerinin son 6 sezonda transferde harcadığı ve kazandığı rakamlar ortaya çıktı. Tabloda 3 Büyükler dışında Anadolu ekiplerinin elde ettiği rakamlar da dikkat çekici.

  • 1 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    Türk futbolunda son yıllarda ekonomik kriz kendisini gösterirken, kulüpler de Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) nezdindeki Finansal Fair-Play uygulamaları kapsamında transferlerde daha dikkatli hale geldi. 

  • 2 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    Bu dönemde bazı ekiplerin, altyapısından yetişen futbolculara daha fazla öncelik tanıdığı görülürken, şampiyonluk yaşayan kulüpler ise yurtdışından maliyeti düşük olan ve gelecek vaadeden oyunculara yöneldi. 

  • 3 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    Transfermarkt´ın derlediği son 6 sezonun verilerine göre ise rakamlar şöyle:

  • 4 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    BURSASPOR EN FAZLA KÂR YAPAN TAKIM

    Son 6 sezon içerisinde 127 oyuncusuyla yolları ayıran Bursaspor, bu oyuncularından toplamda 47.37 milyon Euro´luk gelir elde etti. 

  • 5 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    Bu dönemlerde 81 oyuncu ile anlaşan yeşil beyazlılar, 20.46 milyon Euro´luk bir parayı da bonservis ve kiralama bedelleri olarak ödedi. 

  • 6 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    Böylelikle 26.91 milyon Euro´luk kar sağlayan Bursaspor Kulübü, son 6 sezon içerisinde transferden en fazla kar elde eden kulüp oldu.

  • 7 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    BEŞİKTAŞ VE ESKİŞEHİRSPOR TAKİP EDİYOR

    Bursaspor´u ise Beşiktaş takip etti. Söz konusu süreçteki oyuncu satışlarından toplamda 97.15 milyon Euro´luk bir kaynak yaratan siyah beyazlı kulüp, 67 oyuncuyla anlaştı ve bu oyunculara ise 79.01 milyon Euro toplam bedel ödeyerek, kar sıralamasında ikinci basamakta yer aldı. 

  • 8 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    Eskişehirspor ise 17.70 milyon Euro gelir elde ederken, transfer yasağının da etkisiyle sadece 2.04 milyon Euro harcadı 15.66 milyon Euro´luk kar payıyla bu alanda üçüncü en iyi ekip oldu.

  • 9 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    EN FAZLA KAZANAN VE HARCAYAN GALATASARAY

    Ligdeki takımlar arasında transferden, harcamalarının da ardından hanesine artı değer yazdıran ilk 10 kulüp arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor´un yer almaması ise dikkat çekti. 

  • 10 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    Galatasaray, transferden en çok kazanan takım olurken, 102.81 milyon Euro´luk bir gelir elde etti. 

  • 11 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    Ancak sarı kırmızılı kulübün kasasından transferler için toplam 161.45 milyon Euro çıktı. 

  • 12 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    Böylelikle Galatasaray, transferden en çok para kazanan takım olmasına karşın kardan ziyade 58.65 milyon Euro´luk zarar etti ve bu rakam da ligdeki en yüksek rakam olarak dikkat çekti.

  • 13 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR DA ÇOK HARCADI

    Bu noktada Fenerbahçe ve Trabzonspor ise, Galatasaray´ı takip etti. 83.61 milyon Euro´luk transferden gelir sağlayan sarı lacivertli kulüp, buna karşın transfere 119.95 milyon Euro harcayınca 36.34 milyon Euro´luk eksi bakiyesiyle en kötü durumdaki ikinci ekip oldu. 

  • 14 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    Trabzonspor ise 56.48 milyon Euro transferden kazandığı para ile birlikte toplamda aldığı oyunculara 87.66 milyon Euro harcadı ve 31.38 milyon Euro zarara düştü

  • 15 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    EN FAZLA TRANSFER GÖZTEPE´DEN

    Bu dönemde en fazla oyuncu satan veya yollarını ayıran kulüp ise Gençlerbirliği oldu. 

  • 16 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
    16 | 20

    Ankara temsilcisi toplamda 181 oyuncusuyla yollarını ayırırken, 99 futbolcu ile anlaştı. 

  • 17 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
    17 | 20

    Süper Lig ekiplerinden en fazla oyuncu transfer eden kulüp ise Göztepe. İzmir ekibi, son 6 sezon içerisinde 126 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı.

  • 18 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    6 KULÜP SADECE ARTIDA

    Süper Lig´de 18 takım içerisinde 6 takım transferde kara geçerken, 12 ekip ise eksi bakiyede kaldı. 

  • 19 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
    19 | 20

    Bursaspor, Beşiktaş, Kayserispor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor transfer harcamalarına dikkat ederken kasasına artı para koyan ekipler oldular. 

  • 20 İşte Süper Lig'in 6 yıllık transfer bilançosu!
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    Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Antalyaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü ise transferde kazandığı paradan çok harcama yaptı.

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