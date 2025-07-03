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        Haberler Spor Futbol İşte takımların yeni sezon formaları! - Futbol Haberleri

        İşte takımların yeni sezon formaları!

        Futbol takımları, 2025-2026 sezonu formalarını tanıtmaya başladı. İşte takımların yeni sezon formaları...

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        Giriş: 03.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:53
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