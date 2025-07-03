İşte takımların yeni sezon formaları!
Futbol takımları, 2025-2026 sezonu formalarını tanıtmaya başladı. İşte takımların yeni sezon formaları...
Giriş: 03.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:53
1
ARSENAL
2
ARSENAL
3
ATLETICO MADRID
4
ATLETICO MADRID
5
BARCELONA
6
BARCELONA
7
BAYERN MÜNİH
8
BEŞİKTAŞ
9
BEŞİKTAŞ
10
BEŞİKTAŞ
11
DORTMUND
12
DORTMUND
13
FENERBAHÇE
14
FENERBAHÇE
15
FENERBAHÇE
16
FENERBAHÇE
17
FENERBAHÇE
18
GALATASARAY
19
GALATASARAY
20
GALATASARAY
21
INTER
22
INTER
23
JUVENTUS
24
JUVENTUS
25
LEVERKUSEN
26
LIVERPOOL
27
MANCHESTER UNITED
28
MANCHESTER CITY
29
MANCHESTER CITY
30
MONACO
31
MONACO
32
PSG
33
PSG
34
REAL MADRID
35
REAL MADRID
36
REAL MADRID
37
TRABZONSPOR
38
TRABZONSPOR
39
TRABZONSPOR