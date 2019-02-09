Teknolojideki hangi kadın lider milyarderler listesine nasıl girdi?

Dünyanın en zenginleri listesine teknoloji alanından elde ettikleri gelirlerle giren kadınları bir araya getirdik. İşte kimi babasından, kimi eşinden, kimi ise kendi kurduğu işinden milyar dolarlık servet yapan o isimler...