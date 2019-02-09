Teknolojideki hangi kadın lider milyarderler listesine nasıl girdi?

Giriş: 09.02.2019 - 10:15 | Güncelleme:  

Dünyanın en zenginleri listesine teknoloji alanından elde ettikleri gelirlerle giren kadınları bir araya getirdik. İşte kimi babasından, kimi eşinden, kimi ise kendi kurduğu işinden milyar dolarlık servet yapan o isimler...

  • 1İşte teknoloji dünyasındaki en zengin kadınlar
    1|14

    Teknoloji dünyasının zengin ettiği isimler malum. Çoğunlukla erkeklerin egemen olduğu bu sektörde bazı kadınlar var ki, varlıkları ile dünyanın en zenginleri listesine girmeyi başarmış. İşte Forbes’un milyarderler listesine teknoloji alanından giren 15 kadın...

  • 2İşte teknoloji dünyasındaki en zengin kadınlar
    2|14

    1- Laurene Powell Jobs

    Yaşı: 55

    Ülkesi: ABD

    Serveti: 18.5 milyar dolar

    Servetinin Kaynağı: Elinde Apple’ın kurucusu olan, eski eşi Steve Jobs’tan devraldığı önemli miktarda Apple ve Disney hissesi bulunduruyor.

    Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 57.

  • 3İşte teknoloji dünyasındaki en zengin kadınlar
    3|14

    2- Dagmar Dolby

    Yaşı: 77

    Ülkesi: ABD

    Serveti: 4.1 milyar dolar

    Servetinin Kaynağı:  1965’te kocasının kurduğu Dolby Laboratories’in, şu anda yüzde 38’lik oranla en büyük hissedarı.

    Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 479.

  • 4İşte teknoloji dünyasındaki en zengin kadınlar
    4|14

    3- Judy Faulkner 

    Yaşı: 75

    Ülkesi: ABD

    Serveti: 3.6 milyar dolar

    Servetinin Kaynağı: Tıbbi kayıtları elektronik ortamda tutulmasını sağlayan yazılım şirketi Epic Systems’in kurucusu ve CEO’su

    Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 592.

  • 5İşte teknoloji dünyasındaki en zengin kadınlar
    5|14

    4- Meg Whitman

    Yaşı: 62

    Ülkesi: ABD

    Serveti: 3.3 milyar dolar

    Servetinin Kaynağı: Hewlett Packard (HP) ve eBAY’de CEO’luk yaptı

    Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 661. 

     

  • 6İşte teknoloji dünyasındaki en zengin kadınlar
    6|14

    5- Zhou Qunfei

    Yaşı: 49

    Ülkesi: Hong Kong

    Serveti: 3.1 milyar dolar

    Servetinin Kaynağı: Dokunmatik ekranlı telefonlar için koruyucu cam üreten Lens Technology’nin kurucusu ve CEO’su

    Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 726.

  • 7İşte teknoloji dünyasındaki en zengin kadınlar
    7|14

    6- Ma Dongmin

    Yaşı: 49

    Ülkesi: Çin

    Serveti: 2.6 milyar dolar

    Servetinin Kaynağı: Çinli arama motoru Baidu’nun kurucusu Robin Li’nin eşi ve aynı zamanda özel asistanı

    Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 861.

  • 8İşte teknoloji dünyasındaki en zengin kadınlar
    8|14

    7- Lam Wai Ying

    Yaşı: (Kamuoyuna açık bir bilgi yok)

    Ülkesi: Hong Kong

    Serveti: 2.3 milyar dolar

    Servetinin Kaynağı: iPhone’alara dokunmatik erkan geliştiren Biel Crystal Manufactory’nin başkanı ve sahibi

    Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1021.

  • 9İşte teknoloji dünyasındaki en zengin kadınlar
    9|14

    8- Thai Lee

    Yaşı: 60

    Ülkesi: ABD

    Serveti: 2.3 milyar dolar

    Servetinin Kaynağı: Bilgi teknolojileri şirketi SHI International’ın CEO’su

     

    Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1028.

  • 10İşte teknoloji dünyasındaki en zengin kadınlar
    10|14

    9- Wang Laichun

    Yaşı: 51

    Ülkesi: Çin

    Serveti: 2 milyar dolar

    Servetinin Kaynağı: Apple için elektronik konektör üreten Luxshare Precision’ın başkanı

    Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1161.

     

    10- Zeng Fangqin

    Yaşı: 53

    Ülkesi: Çin

    Serveti: 1.6 milyar dolar

    Servetinin Kaynağı:  Huawei ve Apple’a elektronik parçalar üreten Lingyi Technology’nin başkanı

    Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1389.

  • 11İşte teknoloji dünyasındaki en zengin kadınlar
    11|14

    11- Sheryl Sandberg

    Yaşı: 49

    Ülkesi: ABD

    Serveti: 1.6 milyar dolar

    Servetinin Kaynağı: Facebook’un COO’su. Öncesinde Google’ın kürsel satış ve operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısıydı

    Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1396.

  • 12İşte teknoloji dünyasındaki en zengin kadınlar
    12|14

    12- Chey Ki-won

    Yaşı: 54

    Ülkesi: Güney Kore

    Serveti: 1.3 milyar dolar

    Servetinin Kaynağı: SK Holdings’in yüzde 7.4’lük hissesini elinde tutuyor.  SK Group’un başkanı Chey Tae-Won’un kız kardeşi.

    Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1685.

  • 13İşte teknoloji dünyasındaki en zengin kadınlar
    13|14

    13- Karin Schick

    Yaşı: (Kamuoyuna açık bir bilgi yok)

    Ülkesi: Almanya

    Serveti: 1.3 milyar dolar

    Servetinin Kaynağı: babasının kurduğu bilgi teknolojileri şirketi Bechtle AG’nin hisselerini devraldı

    Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1712.

     

    14- Huang Xiaofen

    Yaşı: 57

    Ülkesi: Çin

    Serveti: 1.2 milyar dolar

    Servetinin Kaynağı: Eşinin başında olduğu Shenzhen Kinwong Electronics'in direktörü ve büyük bir hissedarı.

    Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1801. 

  • 14İşte teknoloji dünyasındaki en zengin kadınlar
    14|14

    15- Jayshree Ullal

    Yaşı: 57

    Ülkesi: ABD

    Serveti: 1.1 milyar dolar

    Servetinin Kaynağı: Bilgisayar ağ çözümleri şirketi Arista networks’ün başkanı ve CEO’su

    Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1840.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0