Teknoloji dünyasının zengin ettiği isimler malum. Çoğunlukla erkeklerin egemen olduğu bu sektörde bazı kadınlar var ki, varlıkları ile dünyanın en zenginleri listesine girmeyi başarmış. İşte Forbes’un milyarderler listesine teknoloji alanından giren 15 kadın...
1- Laurene Powell Jobs
Yaşı: 55
Ülkesi: ABD
Serveti: 18.5 milyar dolar
Servetinin Kaynağı: Elinde Apple’ın kurucusu olan, eski eşi Steve Jobs’tan devraldığı önemli miktarda Apple ve Disney hissesi bulunduruyor.
Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 57.
2- Dagmar Dolby
Yaşı: 77
Ülkesi: ABD
Serveti: 4.1 milyar dolar
Servetinin Kaynağı: 1965’te kocasının kurduğu Dolby Laboratories’in, şu anda yüzde 38’lik oranla en büyük hissedarı.
Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 479.
3- Judy Faulkner
Yaşı: 75
Ülkesi: ABD
Serveti: 3.6 milyar dolar
Servetinin Kaynağı: Tıbbi kayıtları elektronik ortamda tutulmasını sağlayan yazılım şirketi Epic Systems’in kurucusu ve CEO’su
Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 592.
4- Meg Whitman
Yaşı: 62
Ülkesi: ABD
Serveti: 3.3 milyar dolar
Servetinin Kaynağı: Hewlett Packard (HP) ve eBAY’de CEO’luk yaptı
Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 661.
5- Zhou Qunfei
Yaşı: 49
Ülkesi: Hong Kong
Serveti: 3.1 milyar dolar
Servetinin Kaynağı: Dokunmatik ekranlı telefonlar için koruyucu cam üreten Lens Technology’nin kurucusu ve CEO’su
Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 726.
6- Ma Dongmin
Yaşı: 49
Ülkesi: Çin
Serveti: 2.6 milyar dolar
Servetinin Kaynağı: Çinli arama motoru Baidu’nun kurucusu Robin Li’nin eşi ve aynı zamanda özel asistanı
Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 861.
7- Lam Wai Ying
Yaşı: (Kamuoyuna açık bir bilgi yok)
Ülkesi: Hong Kong
Serveti: 2.3 milyar dolar
Servetinin Kaynağı: iPhone’alara dokunmatik erkan geliştiren Biel Crystal Manufactory’nin başkanı ve sahibi
Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1021.
8- Thai Lee
Yaşı: 60
Ülkesi: ABD
Serveti: 2.3 milyar dolar
Servetinin Kaynağı: Bilgi teknolojileri şirketi SHI International’ın CEO’su
Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1028.
9- Wang Laichun
Yaşı: 51
Ülkesi: Çin
Serveti: 2 milyar dolar
Servetinin Kaynağı: Apple için elektronik konektör üreten Luxshare Precision’ın başkanı
Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1161.
10- Zeng Fangqin
Yaşı: 53
Ülkesi: Çin
Serveti: 1.6 milyar dolar
Servetinin Kaynağı: Huawei ve Apple’a elektronik parçalar üreten Lingyi Technology’nin başkanı
Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1389.
11- Sheryl Sandberg
Yaşı: 49
Ülkesi: ABD
Serveti: 1.6 milyar dolar
Servetinin Kaynağı: Facebook’un COO’su. Öncesinde Google’ın kürsel satış ve operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısıydı
Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1396.
12- Chey Ki-won
Yaşı: 54
Ülkesi: Güney Kore
Serveti: 1.3 milyar dolar
Servetinin Kaynağı: SK Holdings’in yüzde 7.4’lük hissesini elinde tutuyor. SK Group’un başkanı Chey Tae-Won’un kız kardeşi.
Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1685.
13- Karin Schick
Yaşı: (Kamuoyuna açık bir bilgi yok)
Ülkesi: Almanya
Serveti: 1.3 milyar dolar
Servetinin Kaynağı: babasının kurduğu bilgi teknolojileri şirketi Bechtle AG’nin hisselerini devraldı
Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1712.
14- Huang Xiaofen
Yaşı: 57
Ülkesi: Çin
Serveti: 1.2 milyar dolar
Servetinin Kaynağı: Eşinin başında olduğu Shenzhen Kinwong Electronics'in direktörü ve büyük bir hissedarı.
Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1801.
15- Jayshree Ullal
Yaşı: 57
Ülkesi: ABD
Serveti: 1.1 milyar dolar
Servetinin Kaynağı: Bilgisayar ağ çözümleri şirketi Arista networks’ün başkanı ve CEO’su
Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Yeri: 1840.
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