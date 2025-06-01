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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İşte TFF Süper Kupa'da eşleşmeler! - Futbol Haberleri

        İşte TFF Süper Kupa'da eşleşmeler!

        Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın sona ermesinin ardından TFF Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 21:27 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:38
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        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
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        Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda sezonun sona ermesiyle birlikte Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu.

        Yeni Süper Kupa formatına göre müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek ve kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacak.

        Bu sezon Galatasaray'ın ligde şampiyon olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitiren Samsunspor, Süper Kupa müsabakalarına katılacak son takım oldu.

        İŞTE EŞLEŞMELER

        Galatasaray-Trabzonspor

        Fenerbahçe-Samsunspor

        Yeni formatla birlikte Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 Ocak ayında oynanacak. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle düzenlenecek.

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