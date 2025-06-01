İşte TFF Süper Kupa'da eşleşmeler!

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda sezonun sona ermesiyle birlikte Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu.

Yeni Süper Kupa formatına göre müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek ve kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacak.

Bu sezon Galatasaray'ın ligde şampiyon olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitiren Samsunspor, Süper Kupa müsabakalarına katılacak son takım oldu.