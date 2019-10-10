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Haberlerİş-Yaşamİstihdam seferberliğinde 1 milyon eşiği aşıldı - Haberler

Ocak – Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirildi

HABERTURK.COM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İstihdam Seferberliği 2019” kapsamında Türkiye olarak devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneğini sergilediklerini söyledi.

kalabalık

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla sahaya inerek 81 ilde işverenlerle bir araya geldiklerini belirten Selçuk, “Başta ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları olmak üzere 81 ilimizde düzenlediğimiz 769 Bilgilendirme Toplantısında 50 Bin 160 işverenle bir araya gelerek teşviklerimizi ve hizmetlerimizi tanıttık. Türkiye Genelinde yürütülen toplam 906 organizasyonda 133 bin 620 katılımcıyı ağırladık." şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, "Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar işe yerleştirme rakamlarımıza da olumlu yansıdı. 2018’in Ocak-Eylül döneminde 863 bin 375’i özel sektör işyerlerinde olmak üzere 868 bin 375 kişinin işe yerleşmesine aracılık etmiştik. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 1 milyon 122 bin 724 kişisi özel sektörde olmak üzere 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik. 2018 yılının aynı dönemine kıyasla özel sektör işe yerleştirme sayımızı yüzde 30 oranında arttırarak büyük bir başarıya imza attık.” ifadelerini kullandı

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