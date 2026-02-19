İstikrarın adı: Okan Buruk ve Stanimir Stoilov

Galatasaray ile Göztepe, teknik direktör istikrarıyla öne çıkan iki kulüp oldu.

Ligde birçok takım teknik adam değişikliğine giderken, bu iki takım aynı isimlerle yola devam ederek, farklı bir tablo ortaya koydu. Son iki sezonda Süper Lig'de en az 20 takım, teknik direktörünü değiştirirken, bu süreçte 50'den fazla isim görev aldı.

Sürekli teknik adam değişikliğiyle başarı yakalamaya çalışan kulüplerin aksine, Göztepe ve Galatasaray bu konuda daha istikrarlı oldu. Sarı-kırmızılılar, 2022 yılının temmuz ayında takımın başına getirdiği Okan Buruk ile Süper Lig'de üst üste 3 şampiyonluk yaşarken, bu sezon ligde ve Avrupa'da da başarılı sonuçlar elde ediyor.