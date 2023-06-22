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İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor"

Fenerbahçe ve Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler, Avrupa'da gündemden düşmüyor. Son olarak "Golden Boy" (Altın Çocuk) ödülü adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki genç yıldız, İtalya'nın Tuttosport gazetesinde manşeti süsledi.

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  • İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor" - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in, İtalya'da Golden Boy (Altın Çocuk) adayları arasında yer almasının yankıları sürüyor.
  • İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor" - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport'un 2003 yılından bu yana düzenlediği Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünün 100 kişilik aday listesinde yer alan Arda, İtalya'da manşetleri süsledi. 
  • İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor" - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    18 yaşındaki milli futbolcudan övgüyle bahseden Tuttosport'un manşetinde "Golden Boy'da oy patlaması yaşanıyor, Arda Güler uçuyor" ifadelerine yer verildi.
  • İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor" - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Haberde, "İtalyan kulüpleri başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer etmek istediği genç yıldız oyuncu özellikle ülkesinden gelen oylarla rekora gidiyor" denildi. 
  • İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor" - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Ayrıca, "Başarılı ve zeki oyunuyla büyük takdir toplayan genç oyuncu Arda, özellikle Fenerbahçe taraftarının oyları ile uçuyor" ifadeleri kullanıldı.
  • İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor" - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Golden Boy için oy kullanma sürecinin ilk aşaması 21 Temmuz'da tamamlanacak.
  • İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor" - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Ödül, İtalya'nın Torino kentinde Aralık ayından düzenlenecek gala töreni ile sahibini bulacak.
  • İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor" - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler bu sene gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti.
  • İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor" - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Son olarak A Milli Takım'ın Galler karşısında oynadığı maçta müthiş bir gol atan genç yıldız kendine hayran bıraktı.

     
  • İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor" - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Erling Haaland, Marco Verratti, Paul Pogba gibi dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Rafaela Pimenta, Arda ile ilgili açıklamalarda bulundu.
  • İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor" - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Golden Boy adaylarının açıklandığı törende konuşan Pimenta, "Arda Güler'i birçok kulüp transfer etmek istiyor. Arda gelecekte Avrupa futbolunun en iyi oyuncusu olacak" sözlerini kullandı.
  • İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor" - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe forması ile 51 karşılaşmada sahada yer alan Arda Güler, 9 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.
  • İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor" - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç oyuncunun kulüpteki geleceği hakkında Arda Güler ve ailesi ile bir toplantı gerçekleştirdi.
  • İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor" - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Koç, ilk toplantıda genç yıldızdan 1 sezon daha takımda kalmasını isterken, taraflar ikinci görüşme için sözleşti. 
  • İtalya'da manşetleri süsledi! "Arda Güler uçuyor" - Son dakika Fenerbahçe haberleri

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