İtalya'dan flaş Semih Kılıçsoy iddiası!

Beşiktaş’ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Cagliari’ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için flaş bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Cagliari, genç oyuncunun bonservisini almaya hazırlanıyor.

Tuttomercato’nun haberine göre, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy, özellikle ligin ikinci yarısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu, son 12 lig maçında 4 gol kaydederek takımına önemli katkı sağladı.

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, daha önce yaptığı açıklamada, Semih’in bonservisi için 12 milyon euroyu gözden çıkardıklarını belirtmişti. Sezon sonunda bu miktar karşılığında transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

Ayrıca, Semih Kılıçsoy’un Cagliari ile yapacağı yeni sözleşmenin 2030 yılına kadar uzatılacağı ve genç oyuncunun yıllık 300 bin euroluk ücretinde artış yapılacağı öğrenildi.