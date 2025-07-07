Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Orkun Kökçü!
Transfer döneminin en çok konuşulan isimleri Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü gündemden düşmüyor... Son olarak İtalya basını, ismi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu ve Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin gündemindeki Orkun Kökçü hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Transferde isimleri Süper Lig devleriyle anılan Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü hakkında iddialar bitmiyor...
İtalya basınında yer alan haberlere göre; Inter Kulübü, takımdan ayrılması beklenen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini belirledi
Calcio Mercato'nun haberine göre; Milano ekibi, Hakan'ın ayrılması halinde yerini bir diğer milli yıldız Orkun Kökçü ile dolduracak.
Inter'in, 25 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu belirtildi.
ÜÇ BÜYÜKLER ORKUN'UN PEŞİNDE!
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre; İtalya devi Roma ile Süper Lig'in üç büyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Orkun Kökçü'yü transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.
Benfica Kulübü'nün ise yaklaşık 40 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde Orkun'un transferi için masaya oturmayı planlıyor.