ÜÇ BÜYÜKLER ORKUN'UN PEŞİNDE!

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre; İtalya devi Roma ile Süper Lig'in üç büyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Orkun Kökçü'yü transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.