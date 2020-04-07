Fenerbhçe'nin gol makinesi Vedat Muriç, İtalya'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Calciomercato'da çıkan haberde Kosovalı golcünün peşinden olan Lazio'nun acele etmesi gerektiğinin altı çizilerek "Dikkatli ol ve elini çabuk tut Lazio! Muriç'in başka talipleri de var" ifadeleri kullanıldı. İngiltere'den de başta Tottenham olmak üzere talipleri bulunan Muriç için Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro civarında bonservis beklentisi var.

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