İtalyan yıldız Marco Verratti, Al Arabi ile anlaştı
Katar ekiplerinden Al Arabi'nin, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Verratti'yi kadrosuna kattığı ve gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçeceği iddia edildi
Luis Enrique'nin gelişiyle birlikte forma şansı bulamayan İtalyan yıldız orta saha Marco Verratti, Al Arabi ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun gün içerisinde Katar'a hareket edeceği ve sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.
Fabrizio Romano'nun haberine Katar ekibi, PSG'ye Verratti için 45 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Marco Veratti, kariyerinde çıktığı 495 maçta 13 gol 72 asistlik bir performans sergiledi.