        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İTO açıkladı: İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu

        İTO açıkladı: İstanbul’da enflasyon yükseldi

        İstanbul'da nisanda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,74, toptan fiyatlar yüzde 4,32 artış gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:05 Güncelleme:
        İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu

        İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin nisan ayı verilerini açıkladı.

        Buna göre kentte, nisanda bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,74, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,32 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı perakende fiyatlarda yüzde 36,83, toptan fiyatlarda yüzde 22,28 oldu.

        EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABI HARCAMALARI GRUBUNDA

        İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı nisanda bir önceki aya göre en yüksek yüzde 11,09 ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda görüldü. Bunu yüzde 8,80 ile "konut", yüzde 6,49 ile "haberleşme", yüzde 2,57 ile "gıda ve alkolsüz içecekler", yüzde 2,36 ile "ev eşyası", yüzde 1,83 ile "sağlık", yüzde 1,80 ile "çeşitli mal ve hizmetler", yüzde 1,58 ile "lokanta ve oteller", yüzde 0,87 ile "alkollü içecekler ve tütün", yüzde 0,48 ile "ulaştırma", yüzde 0,03 ile "eğitim" harcamaları grubu izledi.

        "Eğlence ve kültür" harcama grubunda ise yüzde 0,12 azalış görüldü.

        İstanbul'da nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan ürünlerde mevsim değişiminin devreye girmesi etkili oldu.

        Konut ve haberleşme harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı yukarı yönlü fiyat değişimleri, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda mevsim geçiş etkisinin görülmesi ile diğer harcama gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri de etki etti.

        TOPTAN EŞYADA EN YÜKSEK ARTIŞ MENSUCATTA

        Nisanda bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 10,62 ile "mensucat" oldu. Bunu yüzde 9,15 ile "işlenmemiş maddeler", yüzde 7,83 ile "kimyevi maddeler", yüzde 3,68 ile "inşaat malzemeleri", yüzde 3,64 ile "yakacak ve enerji maddeleri", yüzde 2,55 ile "madenler" ve yüzde 1,11 ile "gıda maddeleri" takip etti.

        Yıllık artış ise inşaat malzemelerinde yüzde 32,93, madenlerde yüzde 27,13, gıda maddelerinde yüzde 26,51, yakacak ve enerjide yüzde 21,53, mensucatta yüzde 19,95, işlenmemiş maddelerde yüzde 14,84, kimyevi maddelerde ise yüzde 12,26 oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump'a saldırı girişiminde yeni detay

        ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey yönetim yetkililerinin katıldığı, geçen hafta düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği, silahlı saldırı girişimiyle kaosa sahne olmuştu. ABD'li yetkililer, şüphelinin saldırıya başladığı anlara ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        Yaren leylek baba oldu
        Yaren leylek baba oldu
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!