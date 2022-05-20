İYİLİK 4. BÖLÜM ÖZETİ

Lansman gecesi Murat ve Damla’yı öpüşürlerken gören Neslihan’ın yaşadığı ihaneti inkar etmesi artık mümkün değildir…

Peki bu durumla nasıl yüzleşecektir? Annesi Şahika gibi ailesi uğruna bu ihaneti affedecek midir yoksa Koray’ın tavsiye ettiği gibi kendisinden başkasını düşünmeden mi hareket edecektir?

Pandora’nın kutusu açılmış olsa da içinden çıkmak üzere olan son bir “müjde” de vardır...