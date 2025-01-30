İzmir'de yaşlı kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheliye suçüstü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan A.K. (77) kendisini arayıp polis-savcı olarak tanıtarak para ve altın isteyen, evine de ekmek ile süt getirdiği bahanesiyle girmeye çalışan şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Bayraklı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, A.K'nin evinde ve mahallesinde tedbir aldı.

A.K'den kendisini arayan şüphelilere para ve altın dolu poşeti hazırladığını, eve gelip alabileceklerini söylemesini isteyen ekipler, evde ve sokakta beklemeye başladı. AA'nın haberine göre; eve giren ve poşeti alan F.K'yi (20) yakalayan ekipler, sokakta gözcülük yapan Y.T'yi (26) de gözaltına aldı.