Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç İzmir imsakiye takvimi 2024: Diyanet İzmir sahur ve iftar vakti ne zaman, saat kaçta?

        İzmir imsakiye takvimi 2024: İzmir sahur ve iftar vakti ne zaman?

        Ramazan ayı için geri sayım bitti. Şimdi, sahur ve iftar saatleri için imsakiye araştırmaları hız kazandı. Buna göre, İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet tarafından yayınlanan saatlere göre 2024 İzmir imsakiye takvimi belirlendi. İşte, İzmir imsakiyesi ile oruç ve sahur vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 18:15 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her yıl coşkuyla karşılanan Ramazan ayı için geri sayım tamamlandı. Oruç ve ibadetle geçirilecek bir ay boyunca sahur ve iftar yemeklerinde aileler bir araya gelecek, Müslümanlar maneviyat yönünü geliştirme imkânı bulacak. Oruç tutma süresi, ezan vakitlerine göre belirlendiği için imsakiye takvimleri aranmaya başladı. Bu kapsamda İzmir imsakiye takvimi de belirlendi. İşte, 2024 İzmir imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri...

        2

        İZMİR İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ

        1. GÜN |

        11 Mart 2024 Pazartesi sahur (imsak) vakti: 06.01

        11 Mart 2024 Pazartesi iftar saati: 19.21

        2. GÜN |

        12 Mart 2024 Salı sahur (imsak) vakti: 05.59

        12 Mart 2024 Salı iftar saati: 19.22

        3. GÜN |

        13 Mart 2024 Çarşamba sahur (imsak) vakti: 05.58

        13 Mart 2024 Çarşamba iftar saati: 19.23

        İZMİR İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        4. GÜN |

        14 Mart 2024 Perşembe sahur (imsak) vakti: 05.56

        14 Mart 2024 Perşembe iftar saati: 19.24

        5. GÜN |

        15 Mart 2024 Cuma sahur (imsak) vakti: 05.54

        15 Mart 2024 Cuma iftar saati: 19.25

        6. GÜN |

        16 Mart 2024 Cumartesi sahur (imsak) vakti: 05.53

        16 Mart 2024 Cumartesi iftar saati: 19.26

        7. GÜN |

        17 Mart 2024 Pazar sahur (imsak) vakti: 05.51

        17 Mart 2024 Pazar iftar saati: 19.27

        4

        ORUCUN KUR'AN'DAKİ YERİ NEDİR?

        Oruç tutmakla ilgili Bakara suresinde şöyle deniyor;

        “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah’ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-” (Bakara, 2/183-185).

        5

        RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024

        11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

        5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

        9 Nisan Salı: Arife

        10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        15 Haziran Cumartesi: Arefe

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı