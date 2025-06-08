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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir’de dehşet: Kavgada burnunu ısırıp kopardı | Son dakika haberleri

        İzmir’de dehşet: Kavgada burnunu ısırıp kopardı

        Çeşme'de bir pastanede tuvalet kullanımı yüzünden kavga çıktı. 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki bir çalışanın burnunu ısırarak bir kısmını kopardı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, kavgaya karışan diğer dört kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 18:57 Güncelleme: 08.06.2025 - 18:57
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        İzmir'de dehşet: Kavgada burnunu ısırıp kopardı
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        İzmir'in Çeşme ilçesinde kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, kavgaya karışan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda dün akşam saatlerinde Y.Ş. (26), F.G. (20), M.S.Ö. (21) M.K. (28) ve E.Y. (24) ile bir pastanenin çalışanları arasında iş yerinin tuvaletini kullanma nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, pastane çalışanı K.A'nın (17) burnunu ısırarak bir kısmını kopardı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından K.A. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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