İzmir’de dehşet: Kavgada burnunu ısırıp kopardı Çeşme'de bir pastanede tuvalet kullanımı yüzünden kavga çıktı. 28 yaşındaki M.K., 17 yaşındaki bir çalışanın burnunu ısırarak bir kısmını kopardı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, kavgaya karışan diğer dört kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 08.06.2025 - 18:57 Güncelleme: 08.06.2025 - 18:57 facebook

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