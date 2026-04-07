İZSU 7 Nisan baraj doluluk oranları: İzmir barajlarında son durum ne?
Yağışlı havaların geride kalması ve sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte İzmirli vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında barajlardaki su miktarı geliyor. Peki İzmir barajlarında son durum ne? İşte detaylar...
Giriş: 07.04.2026 - 09:40 Güncelleme:
Sıcaklıkların yavaş yavaş artmasıyla birlikte İzmirli vatandaşların aklına gelen soruların başında “Barajlarda ne kadar su var?” sorusu gelmeye başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, 7 Nisan 2026 itibarıyla barajlardaki son durum ne? İşte detaylar...
İZSU 2 NİSAN BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son verilere göre, İzmir barajlarındaki su seviyesi yüzde 74,04 olarak açıklandı.
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: Yüzde 51,68
Balçova Barajı: Yüzde 100
Ürkmez Barajı: Yüzde 98,78
Gördes Barajı: Yüzde 37,18
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 82,38
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
