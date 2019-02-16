Karşılaşmanın ilk yarısında Sadık Çiftpınar'a yaptığı faul sonrası Jahovic'in hareketini hakem Fırat Aydınus, VAR odasından gelen uyarı sonucu ekrandan izledi. Aydınus, pozisyonu izledikten sonra Jahovic'e 33. dakikada kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan, Aydınus, ilk yarıda Fenerbahçeli Jailson'un rakip ceza sahasında yerde kaldığı bir pozisyonu da VAR'da inceledi. VAR incelemesi sonrası Aydınus, pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.