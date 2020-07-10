Jailson gidiyor!

Bu sezon oynadığı maçlarda yaptığı hatalarla sarı-lacivertli taraftarlara saç baş yolduran Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Jailson ayrılığı kafaya taktı. Bu sezon stoper eksikliği yüzünden sık sık savunmanın göbeğinde görev verilen Sambacı, son Gençlerbirliği maçında da skandal hatalara imza atmıştı. Takımın teknik sorumlusu Tahir Karapınar, ilk yarıda Ozan Tufan’ı geriye çekip Jailson’a orta sahada görev vermiş ancak yine verim alamayınca da ikinci yarıda oyundan çıkarmıştı.

Jailson’un menajeri Rodrigo Severo, Brezilya basınına yaptığı açıklamada “Avrupa kulüplerinin Jailson’a ilgisi var. Ancak, şu an için resmîleşen bir teklif yok” diye konuştu. Gauchahz’da yer alan haberde Jailson’u 4 milyon Euro ve sonraki satıştan Gremio’ya %20 payla satın alan Fenerbahçe’nin, en azından yaptığı yatırımı geri almak istediği ve bunun için 5 milyon Euro civarında bonservis bedeli belirlediği bilgisi verildi.