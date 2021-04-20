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Hibrit motorlu araçları ile tanınan Japon otomotiv üreticisi Toyota, Şangay Otomobil Fuarı’nda yüzde yüz elektrikli bir model tanıttı.

'bZ4X' ismi verilen konsept otomobilin markanın sıfır emisyonlu bataryalı elektrikli araçlar serisinin ilki olduğu kaydedildi. Toyota'nın bZ (beyond Zero/Sıfırın ötesinde) yeni ürün gamıyla birlikte global olarak yeni elektrikli araçlar da tanıtacağı aktarıldı.

Aracın, dört tekerlekten çekiş sistemine (AWD) sahip bir D segment SUV olduğu da verilen bilgiler arasında. Toyota ile Subaru işbirliğiyle geliştirilen bZ4X'in üretim versiyonunun 2022 yılı ortasında satışa sunulması planlanıyor.

bZ4X'in, Toyota'nın elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği yeni e-TNGA modüler platformu üzerinde üretildiği açıklandı.

DİREKSİYONDA YENİ TASARIMA GEÇTİ

Aracın iç mekanında ise, alçağa konumlandırılan ön konsolun panoramik bir görüş açısı sağladığı ve kontrol elemanlarının kolay kullanım için orta konsolda toplandığı belirtildi.

Dijital sürücü göstergelerinin ise direksiyonun üzerinde konumlandırıldığı görülüyor. Otomobilde, elektronik sistemle desteklenen direksiyon sistemi ile birlikte dairesel direksiyon simidinden vazgeçildiği ve yeni bir direksiyon tasarımına geçilmesi de dikkat çekiyor.

Aracın bir diğer dikkat çeken özelliğini ise, üzerinde bulunan ve menzili artıran solar şarj sistemi oluşturuyor. Öte yandan, bZ4X konseptinde yer alan AWD sistemi, ön ve arka akslarda yer alan elektrik motorlarıyla gerçekleştiriliyor. Sistemin araca off-road kapasitesi sağlarken, aynı zamanda her yol koşulunda ekstra güvenlik sağladığı belirtildi.

15 ELEKTRİKLİ MODEL YOLDA

Toyota'nın, 2025’e kadar 7 'bZ' modeli dahil olmak üzere 15 bataryalı elektrikli model sunmayı hedeflediği açıklanırken, yeni 'bZ' modellerinin markanın karbon nötr hedeflere ulaşmasına da katkı sağlayacağı aktarıldı.

Ayrıca bZ4X konseptinin, Toyota’nın dünyanın ilk seri üretim hibrit aracı olan Prius’u tanıtmasıyla birlikte 20 yıldan daha fazla süre önce başlayan sıfır emisyona ulaşma yolculuğunun son kilometre taşını temsil ettiği kaydedildi.

Japon markadan yapılan açıklamaya göre, 2025’te Avrupa’da güç ünitesi satış oranları yüzde 70 hibrit, yüzde 10’dan daha fazlası dışarıdan kabloyla şarj edilebilen hibrit ve yine yüzde 10’dan daha fazlası bataryalı elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli olmak üzere sıfır emisyonlu modeller şeklinde dönüşecek.