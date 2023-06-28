Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Japonya Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Japonya Türkiye milli voleybol maçı için artık beklenen gün geldi çattı. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi 9. hafta mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'ın Bangkok kentinde Japonya ile karşı karşıya geliyor. İşte, Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Japonya Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şimdi de 2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi dokuzuncu maçında Japonya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.  Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak zorlu mücadele öncesi millilerimiz, ilk 8 maçta 6 galibiyet 2 yenilgi ile 3. sırada yer alıyor,. İşte, bugün oynanacak ve şimdiden merakla beklenen Japonya Türkiye voleybol maçına ilişkin bilgiler...
  • Japonya Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

    JAPONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

    Japonya Türkiye voleybol milli maçı (28 Haziran Çarşamba) saat 13:00'de oynanacak.
  • Japonya Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

    JAPONYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Japonya Türkiye voleybol milli maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

    TRT SPOR CANLI İZLE
  • Japonya Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

    2023 MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU (İLK 5 SIRA)

    1- Polonya - 20
    2- ABD - 19 
    3- TÜRKİYE - 19
    4- Çin - 18
    5- Brezilya - 14
  • Japonya Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

    Millilerimizin geniş sporcu kadrosu aşağıdaki gibidir:

    Pasörler    : Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Buse Ünal, Dilay Özdemir
  • Japonya Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

    Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

    Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Yaprak Erkek, Neriman Özsoy
  • Japonya Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

    Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Zeynep Sude Demirel

    Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.